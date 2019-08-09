Супрун: важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів

Коли на міністерства та позиції в уряді дивляться як на портфелі акцій для впливу на ті чи інші сфери – не варто очікувати системних змін та трансформацій.

Коли розробкою та імплементацією політик займаються представники груп інтересів, кланів чи олігархів – будь-які позитивні зрушення стають заручниками протистоянь не в інтересах громадян. Дуже важко будувати та створювати, коли йдеться про війни кланів.

Вагомі причини: Чому краще залишити Супрун очільницею МОЗ?

Тривалий час сфера охорони здоров'я була полем саме для таких процесів – постійної боротьби фармацевтичної мафії та медичних феодалів за контроль над потоками коштів платників податків, кадрових призначень, доступу до ринку та закупівель. Заручниками цієї боротьби були всі громадяни. Заручниками цієї боротьби також були, і багато де досі залишаються люди, які хочуть професійно розвиватись і працювати у цій сфері: медики, управлінці, державні службовці.

Важливим пріоритетом у трансформації системи охорони здоров'я є перетворення Міністерство охорони здоров'я України та інших інституцій, з якими ми співпрацюємо, на сучасні професійні державні органи та установи. "Сучасність" і "професійність" – це не лише про використання нових процедур, якість чи ефективність роботи. Йдеться про поширення принципово нової культури та можливості для людей – працювати по-чесному. При цьому не ставати ціллю репресій і переслідувань власного керівництва.

В Міністерстві, новоствореній НСЗУ Національна служба здоров'я України, Центр громадського здоров'я України, ДП "Державний експертний центр МОЗ України", створення такого середовища – пріоритет. Прозорий та справедливий конкурс, розподіл на посади без кумівства чи хабарів, рівні та чесні правила для всіх, які не змушують людей йти на компроміси зі своїми цінностями та порушувати закони – дають зовсім нову якість роботи та результатів. Тільки так можна залучати новий якісний людський капітал.

Коли ми зайшли в Міністерство частина людей, яким не дуже подобалися нові правила, самі залишили свої посади. Разом з ними пішла ще частина тих, хто не був готовий до нового темпу, вимог щодо якості та об'єму завдань. Завдяки цьому за три роки апарат Міністерства оновився на 60%. Це не враховуючи новостворені директорати у рамках реформи державної служби.

Нещодавно ми завершили черговий раунд конкурсів для працівників нової державної служби, де набираємо експертів і керівників експертних груп в директорати. Ці люди починають свою роботу вже зовсім в інших умовах та з новим функціоналом. З часом вони стануть новими обличчями державної служби в Україні: непідкупні, професійні, послідовні, чесні та відкриті.

Ці люди йдуть працювати в державний сектор не через те, що хтось за них домовився чи через престижність такої роботи. Вони розуміють, що працюватимуть в середовищі, де їхня робота матиме значний вплив на життя людей та країни в цілому.

Про те, чому все починається з людей і нових правил, розповіла в колонці для УП.Життя Тут докладно пояснено як працює оновлене МОЗ України, які принципи та цінності ми впроваджуємо і що спрацювало найбільш ефективно.

Необхідно зберегти та підсилити цей тренд в органах державної влади, і захистити інституції, де можливість працювати по-чесному – це правило, а не виняток. Без порядних професіоналів у державній сфері зміни неможливі.

Автор: Уляна Супрун

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