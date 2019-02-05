Супрун відсторонили: що стало причиною та які, будуть наслідки для звичайних українців

Цей вівторок, 5 лютого, сміливо можна оголошувати Днем зради.

По-перше, колишньому головному митнику й фіскалу Мирославу Продану, якого прихопили на скуповуванні нерухомості за кордоном, суд дозволив повернути закордонний паспорт та зняти електронний браслет стеження. Від такого рішення навіть прокуратура в шоці. Кажуть, зібрані докази беззаперечно доводять, що Продан зловживав на посаді, а тепер може втекти за кордон.

Але Феміда, незрозуміло, з яких причин, пом'якшила йому запобіжний захід. Як думаєте, що спонукали суддю, попри спротив прокурорів й здоровий глузд, віддати Продану паспорт і дозволити зняти браслет? От і я так думаю…



Мирослав Продан тепер може виїждати за кордон / Фото liga.net

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Але це ще не всі сьогоднішні чудасії вітчизняної Феміди. Окружний адміністративний суд Києва відсторонив Уляну Супрун від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Зроблено це за позовом нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука. Того самого Мосійчука, якому закидали хабарництво й лобіювання інтересів бурштинокопачів, з якого знімали депутатську недоторканність й арештовували. А ще, це той нардеп, якого бачили на відео знятому агентом НАБУ Катериною, де він обіцяв усе "порєшать" за винагороду.

Й тепер цей Мосійчук домігся відсторонення від посади Супрун.



Депутат Ігор Мосійчук / Фото Інформатор

Супрун виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я з 2016 року. Саме вона взялася реформовувати нашу напівмертву медичну галузь, завдяки їй ми вже отримали сімейних лікарів з гідною зарплатою, якісні безкоштовні вакцини й ліки, закуплені коштом бюджету за нижчою ціною, ніж було за її попередників. Завдяки Уляні Супрун влітку ми мали отримати другий етап медреформи з півсотнею безкоштовних аналізів та операцій. Хоча це звучить, як диво, але насправді все можна було зробити і раніше, адже Міністерство охорони здоров'я найбагатше відомство в країні.



Уляна Супрун плдає приклад українцям / Українська правда

Проблема було лише в одному – у корупції, у розкраданні бюджету міністерства й у хабарях, на яких десятиліттями наживалися так звані медичні світила, присмоктавшись до МОЗУ наче п'явки. Проте Уляна Супрун їм кисень перекрила, тоді й виявилося, що грошей цілком достатньо, аби зробити в Україні якісну і дійсно безкоштовну для простих громадян медицину.

Але ті "медичні світила" і політики, які кришували МОЗ і наживалися на тому, почали поливати Супрун брудом, бо їм не цікаво, щоб державні гроші оминали їхні кишені. Зрозумівши, що ані зламати, ані домовитися з Супрун не вийде, проти неї почали брудну інформаційну війну з намаганням дискредитувати.

Виявилося, що її немає на чому підловити: освіта у неї профільна, досвід роботи за спеціальністю гідний (вона професор медицини, яка працювала в американські лікарні) і найстрашніше – хабарів не бере. Не з'явилося у неї за час керування Міністерством охорони здоров'я ні новенького Lexus, ні будинку під Києвом, переписаного на родичів… Тому й довелося нашим політикам-лобістам використати проти Супрун останній з наявних інструментів – вітчизняну Феміду: сліпу, але ласу до грошей.

На останок зазначу: якщо Супрун таки відсторонять від посади – це, звісно, для неї буде ударом. Розчарована повернеться до роботи професора медицини у благословенні Сполучені Штати. А ми залишимося в Україні сам на сам з політиками-казнокрадами! Єдине, що зараз можемо – відстояти Супрун на посаді. На щастя, ми знаємо, як це зробити – починаючи від протестів у Factbook і до акцій громадянської непокори на вулицях…