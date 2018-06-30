Супружеская пара легендарных биатлонистов экзотично отметила выход на спортивную пенсию: фото
Легендарная белорусская биатлонистка Дарья Домрачева вместе со своим звездным мужем – норвежцем Уле Эйнаром Бьерндаленом вместе отпраздновали окончание спортивной карьеры.
25 июня 31-летняя белоруска объявила, что сделала нелегкий выбор в пользу семьи и воспитания ребенка и решила завершить спортивную карьеру.
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Неделей ранее живая легенда биатлона 44-летний норвежец Уле Эйнар Бьерндален помпезно отметил окончании своих выступлений за сборную Норвегии. О конце своей биатлонной карьеры он объявил еще в апреле.
Теперь же супружеская пара биатлонистов наслаждается заслуженным отдыхом.
Дарья Домрачева опубликовала фото в своем Instagram.
Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море,
– написала Домрачева, добавив радостные фото.