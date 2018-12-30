Суркис не выплатил тренеру деньги за продажу Ярмоленко

Бывший наставник сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал о том, что президент клуба Игорь Суркис обещал выплатить ему процент от продажи полузащитника Андрея Ярмоленко.

"Я пришел на игру второй команды "Динамо", играли с "Десной". И я увидел Ярмоленко. Левоногий, бежит, с хорошим ударом, он играл центрального нападающего. Когда мне кто-то сказал, что на него приехали смотреть из Москвы, я после игры сказал тренеру, что хочу забрать этого футболиста", – рассказал Сабо.

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"И он получил травму, полгода не играл. После травмы Ярмоленко играл плохо, ему уже 18 лет было. Игорь Михайлович сказал: "Ничего ты в футболе не понимаешь, посмотри, кого ты взял, инвалида ты взял". Я сказал ему: "Давайте подождем". Тогда Суркис сказал: "Если он заиграет, я тебя озолочу, я тебе дам 3-5%".

Теперь, когда его продали, хоть бы что. А мне люди говорят, чтобы пошел к Суркису. А я не хочу, если он только сам подумает об этом. А я сам не хочу идти", – сказал Сабо.

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