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      Суркис не выплатил тренеру деньги за продажу Ярмоленко

      12 Читати новину українською
      Сабо заявил, что Игорь Суркис не заплатил ему часть денег от трансфера Ярмоленко
      Сабо заявил, что Игорь Суркис не заплатил ему часть денег от трансфера Ярмоленко / ua-football.com

      Бывший наставник сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал о том, что президент клуба Игорь Суркис обещал выплатить ему процент от продажи полузащитника Андрея Ярмоленко.

      "Я пришел на игру второй команды "Динамо", играли с "Десной". И я увидел Ярмоленко. Левоногий, бежит, с хорошим ударом, он играл центрального нападающего. Когда мне кто-то сказал, что на него приехали смотреть из Москвы, я после игры сказал тренеру, что хочу забрать этого футболиста", – рассказал Сабо.

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      "И он получил травму, полгода не играл. После травмы Ярмоленко играл плохо, ему уже 18 лет было. Игорь Михайлович сказал: "Ничего ты в футболе не понимаешь, посмотри, кого ты взял, инвалида ты взял". Я сказал ему: "Давайте подождем". Тогда Суркис сказал: "Если он заиграет, я тебя озолочу, я тебе дам 3-5%".

      Теперь, когда его продали, хоть бы что. А мне люди говорят, чтобы пошел к Суркису. А я не хочу, если он только сам подумает об этом. А я сам не хочу идти", – сказал Сабо.

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Андрей Ярмоленко
      Источник: 24 Канал
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