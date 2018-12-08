Суркис впервые за 14 лет не будет представлять Украину в руководстве УЕФА

В субботу, 8 декабря, завершился срок выдвижения кандидатов в конгресс УЕФА, и впервые за 14 лет в списке нет украинского футбольного функционера Григория Суркиса.

Согласно новых правил, в Исполком УЕФА могут баллотироваться лишь президент национальной футбольной федерации, вице-президенты или генеральный секретарь этой организации, говорится на официальном сайте УЕФА. Последние шесть лет Григорий Суркис не занимал ни одной действующей должности в ФФУ.

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До этого Григорий Суркис был вице-президентом УЕФА. О том, что Суркис не планирует выдвигать свою кандидатуру в конгресс, еще в октябре заявлял президент ФФУ Андрей Павелко.

От Украины в Исполком УЕФА будет баллотироваться Андрей Павелко, чья кандидатура была утверждена Исполкомом в марте 2018 года.

Выборы президента УЕФА и членов исполкома УЕФА состоятся 7 февраля 2019 года.

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