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      Сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна: фото, видео

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      Сурок Тимка предсказал раннюю весну / ukrinform

      Известный сурок Тимка сделал свой прогноз, когда придет весна. Украинцам следует ожидать ее первых проявлений уже через 6 недель.

      Свой прогноз прорицатель погоды сделал на биологической станции в селе Гайдары на Харьковщине. Об этом сообщили в телеграмме ВЕХА.

      Важно: Какой будет погода в феврале: прогноз

      Сурок Тимка III предсказал, что весна придет через 6 недель,
      – говорится в сообщении.

      А еще Тимка спрогнозировал, что следующая зима также будет бесснежной.

      Кроме того, в сети опубликовали фото подарка, который люди сделали Тимке за его предсказания. Это - букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.

      бабак тимко
      Сурок Тимка получил подарок за свое предсказание / Телеграмм ВЕХА

      Сурок Тимка спрогнозировал, когда придет весна в 2020 году: смотрите видео

      Обратите внимание! В Черниговской области в январе зацвели подснежники. Солнце и теплая погода спровоцировали редкое для зимы явление.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Погода
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