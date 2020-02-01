Сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна: фото, видео
Известный сурок Тимка сделал свой прогноз, когда придет весна. Украинцам следует ожидать ее первых проявлений уже через 6 недель.
Свой прогноз прорицатель погоды сделал на биологической станции в селе Гайдары на Харьковщине. Об этом сообщили в телеграмме ВЕХА.
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Сурок Тимка III предсказал, что весна придет через 6 недель,
– говорится в сообщении.
А еще Тимка спрогнозировал, что следующая зима также будет бесснежной.
Кроме того, в сети опубликовали фото подарка, который люди сделали Тимке за его предсказания. Это - букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.
Сурок Тимка получил подарок за свое предсказание / Телеграмм ВЕХА
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