Сурок Тимка спрогнозировал, когда наступит весна: фото, видео

Известный сурок Тимка сделал свой прогноз, когда придет весна. Украинцам следует ожидать ее первых проявлений уже через 6 недель.

Свой прогноз прорицатель погоды сделал на биологической станции в селе Гайдары на Харьковщине. Об этом сообщили в телеграмме ВЕХА.

Важно: Какой будет погода в феврале: прогноз

Сурок Тимка III предсказал, что весна придет через 6 недель,

– говорится в сообщении.

А еще Тимка спрогнозировал, что следующая зима также будет бесснежной.

Кроме того, в сети опубликовали фото подарка, который люди сделали Тимке за его предсказания. Это - букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.



Сурок Тимка получил подарок за свое предсказание / Телеграмм ВЕХА

Сурок Тимка спрогнозировал, когда придет весна в 2020 году: смотрите видео

Обратите внимание! В Черниговской области в январе зацвели подснежники. Солнце и теплая погода спровоцировали редкое для зимы явление.