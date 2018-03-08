Суровое 8 марта: в Киеве произошло масштабное ДТП
В четверг, 8 марта, в Киеве на бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу семь автомобилей.
Об этом сообщают активисты в группе dtp.kiev.ua на Facebook.
Авария произошла на бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона. Обошлось без пострадавших. Похоже на то, что водители не соблюдали дистанцию между автотранспортом.
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По словам очевидцев, авария произошла из-за гололеда на дороге. Водители ожидают патрульных.
В Киеве столкнулись 7 машин
Источник: 24 Канал
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