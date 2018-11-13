Суррогатное материнство: бизнес или необходимость?

После запрета коммерческого суррогатного материнства в Таиланде и Индии, которые до недавнего времени были основными поставщиками таких услуг в мире, внимание иностранцев "переключилась" на Украину.

Несмотря на отсутствие официальной статистики, специалисты утверждают: количество суррогатных беременностей в нашей стране достигает до 500 в год.

По прогнозам специалистов, эта цифра будет расти по нескольким причинам: во-первых, законодательство нашей страны достаточно лояльное для тех, кто хочет стать родителями таким способом. Во-вторых, услуга суррогатного материнства здесь значительно дешевле, чем, например, в Соединенных Штатах, где ее стоимость составляет от 100 тысяч долларов. В-третьих, финансовое положение часто вынуждает украинских женщин к такому шагу – ведь, в разных Клиниках они могут получить гонорар от 5-ти до 13 тысяч долларов. О проблематике суррогатного материнства и вызовах, связанных с ним, мы поговорили с Игорем Палыгой, Доктором медицинских наук и основателем клиники репродуктологии "Альтернатива".

ЗАКОН ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА?

В Украине, которая сейчас конкурирует на рынке суррогатного материнства с Грузией и Казахстаном, где эта услуга также является легальной, Законодательство все еще остается до конца неурегулированным. Поэтому частные клиники пользуются целым рядом нормативно-правовых актов: Семейным кодексом, Законом Украины "О государственной регистрации актов гражданского состояния", "О гражданстве", о "Правилах въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украине" и другими.

"У нас существует украинская ассоциация репродуктивной медицины УАРМ, которая подала пожелания Верховной Раде. Считаю, что законодателям стоит прислушаться к этой организации, объединяющей все крупные клиники и известных репродуктологов Украины. Там четко прописан механизм, как должно быть изменено законодательство, чтобы не было спекуляций относительно суррогатного материнства. Нами разработан законопроект, который уже давно на слушании, и мы надеемся, что он будет принят в кратчайшие сроки".

ПОМОЩЬ ИЛИ БИЗНЕС?

Легальность суррогатного материнства имеет свои плюсы – ведь дарит шанс на отцовство тем парам, которые в противном случае были бы обречены на бездетность. Учитывая это, ответственные частные клиники руководствуются рядом правил, которые защищают права не только заказчиков, но и суррогатной матери.

"Конечно, общие каноны существуют. Первое, самое важное правило, это наличие абсолютных медицинских показаний к суррогатному материнству: отсутствие матки, врожденные пороки развития или в результате хирургических вмешательств, тяжелые соматические заболевания, неудачные повторные попытки ВРТ (4 и больше раз) . Еще одно важное правило – генетическое родство между биологическими родителями и ребенком. Например, бывает, что пара, которая хочет донорскую клетку, донорский сперматозоид и донорскую матку. В таком случае их ничего не связывает с этим ребенком и это является недопустимым!".

РИСКУЮТ НЕ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ

Одна из наибольших проблем суррогатного материнства не только в Украине, но и в мире – это дальнейшая судьба детей, которые рождаются таким способом. Поэтому именно на этапе общения с пациентами перед репродуктологами стоит непростая задача: убедиться, что будущие родители будут относиться к младенцу действительно ответственно и заботливо. И, хотя генетическое родство частично помогает предупредить злоупотребления, риски все равно остаются.

"Есть много уголовных дел, которые ведутся параллельно и службами других государств, и нашими службами. Женщины приезжали из других стран, здесь беременели, якобы для себя, а потом появлялись повторно, снова беременели, затем снова. То есть, была целая цепочка таких беременностей и отследить, куда делись те дети, сейчас практически невозможно, ведется расследование. И, к сожалению, даже если клиника преследует какие-то благие намерения, а пациенты подписывают все документы, которые мы им даем, отследить до конца, что происходит дальше, мы не можем".

НЕ ОСУЖДАТЬ, А ПОНИМАТЬ

Несмотря на возможные риски, украинки все-таки соглашаются становиться суррогатными матерями. Решающую роль в принятии такого решения играет денежное вознаграждение – весомая для Украины сумма, которая может составить по разным оценкам от 5 до 13 тысяч долларов. Чтобы стать суррогатной матерью, существует ряд требований: совершеннолетняя дееспособная женщина с собственным здоровым ребенком, удовлетворительное состояние здоровья, подтвержденное медицинским обследованием и справкой от психиатра. Психологическая поддержка таких женщин чрезвычайно важна, так как часто они сталкиваются с непониманием как внутри собственной семьи, так и в обществе. Обычно к этому приводит однобокий взгляд на проблему – люди привыкли видеть только меркантильный интерес. Но репродуктологи убеждены: суррогатное материнство в Украине имеет право оставаться легальным.

"Я против того, чтобы полностью запретить суррогатное материнство. Например, когда женщина перенесла операцию и у нее отсутствует матка, мы можем простимулировать ей яичники, чтобы получить яйцеклетку. Ее мужчина дает сперму и их общий эмбрион мы переносим другой женщине, которая вынашивает им ребенка. Это нормально, это дает людям шанс иметь своего ребенка. Но для того, чтобы не было спекуляций и злоупотреблений, нам надо четко урегулировать законодательство, чтобы максимально защитить права обращающихся пар и суррогатных матерей и сделать так, чтобы все клиники были равны перед этими законами".