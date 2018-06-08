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Существо, которое носит мандат, – в Раде требуют открыть дело за скандальные слова Мураева

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Руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский обратился к председателю СБУ и генеральному прокурору возбудить уголовные производства против внефракционного народного депутата Евгения Мураева за его скандальные высказывания об украинском режиссере Олеге Сенцове.

7 июня в эфире канала "112 Украина" внефракционный Евгений Мураев заявил, что незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов "готовил теракты и взрывы", и якобы "для одной части населения он является террористом, а для националистической части – героем.

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Во время своего выступления с парламентской трибуны Пашинский напомнил, что 7 июня в Верховной Раде приняли постановление о поддержке Сенцова и других политзаключенных, которых незаконно удерживают в России.

Реакция Москвы была незамедлительной – существо, которое носит мандат депутата Верховной Рады Украины по фамилии Мураев, сделал заявление, что относительно Сенцова не все так просто и "этот человек готов на поджоги, подрывы и время все поставит на свои места". Если бы это сказал какой-то Киселев или другой – понятно – это открытая российская пропаганда. Но эту русскую пропаганду, обвинения страны-агрессора слово в слово повторил депутат Верховной Рады Украины,
– заявил нардеп.

По этому поводу он обратился к генпрокурору и председателю СБУ с призывом возбудить дело против Мураева.

"Я публично обращаюсь к председателю СБУ с заявлением возбудить против Мураева уголовное дело по статье 111 о государственной измене. Я публично обращаюсь к генеральному прокурору возбудить против Мураева уголовное дело по статье 383 о распространении заведомо ложного сообщения о распространении преступления", – сказал председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Уважаемые друзья, долго ли мы будем терпеть официальные рупоры пропаганды России на территории Украины? Долго продажные клоуны нам будут рассказывать о свободе слова, а враг в это время, не прикрываясь, через "ньюзвани" и другую нечисть будет вести с нами войну,
– эмоционально отреагировал нардеп.

Пашинский лично обратился к Мураеву с призывом извиниться за свои скандальные высказывания.

"Неуважаемый мой! Вы не зайдете в этот зал пока публично не извинитесь перед Сенцовим и государством Украина", – сказал народный депутат от "Народного фронта".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в знак протеста не будет ходить на эфиры телеканала NewsOne, пока владелец этого канала, которым является Евгений Мураев, не извинится за свои слова.

Теги: Новости Украины Новости политики Скандал Евгений Мураев Олег Сенцов Российская пропаганда Сергей Пашинский
Источник: 24 Канал
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