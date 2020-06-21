Существует угроза еще одного взрыва: правоохранители предупредили киевлян об опасности
В киевской многоэтажке произошел мощный взрыв, который уничтожил несколько этажей, а также в результате трагедии погибли люди. Правоохранители предупредили, что существует угроза еще одного взрыва, поэтому попросили киевлян покинуть территорию и быть осмотрительными.
Об этом сообщила корреспондентка 24 канала, которая находилась на месте происшествия. Взрыв произошел сегодня, 21 июня 2020 года, в 10:00 в девятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.
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У дома по состоянию на 11:00 собралось примерно 200 человек. Киевляне наблюдают, что происходит, однако правоохранители попросили всех отойти, так как существует угроза еще одного взрыва.
Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Предварительная причина взрыва – утечка газа. По состоянию на 11:00 спасатели нашли под завалами 1 погибшего человека. Еще 21 человека – эвакуировали. Спасатели продолжают расчищать завалы в поисках других пострадавших.
Что говорят жители дома
Жительница дома рассказала, что взрыв был похож на землетрясение.
Мы слышали. Сидели с дочерьми пили кофе на кухне. А потом такое впечатление, будто подпрыгнул дом,
– сказала женщина.
Взрыв был настолько мощный, что обломки от дома вынесло даже на соседнюю улицу.
Взрыв в киевской многоэтажке: видео
В результате взрыва разрушено несколько этажей дома / Фото 24 канал
На месте работают правоохранители и спасатели / Фото 24 канал
Эвакуировали десятки человек / Фото 24 канал