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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Существует ли аллергия на кондиционер

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Существует ли аллергия на кондиционер
Существует ли аллергия на кондиционер / aireone.com

Некоторые люди начинают кашлять и чихать, как только почувствуют на себе воздух из кондиционера.

Поэтому они считают, что у них аллергия на кондиционер, пишет Tochka.net.

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Однако эксперты утверждают, что аллергия на кондиционер является мифом. Реакция человека на охлажденный воздух из кондиционера может быть по нескольким причинам.

1. Реакция на спертый воздух, который переганяется кондиционером

То есть воздух в комнате тот же самый, только его охлаждают. А в помещении циркулируют одни и те же бактерии. Попробуйте каждые 2 часа выходить подышать свежим воздухом или открывайте время от времени окна в комнате.

via GIPHY

2. Аллергия на пыль

Основными симптомами являются кашель, реакция проявляется по типу астматических. Чаще делайте влажную уборку и стирайте тканевые покрытия, пользуйтесь моющим пылесосом.


3. Чувствительность к очень сухому или слишком влажному воздуху в помещении

При таких симптомах как кашель, сухость в носу или першение в горле, обратите внимание на влажность в комнате. Можно приобрести специальные увлажнители и ионизаторы воздуха.

4. Чувствительность к резким изменениям температур

Вам трудно, когда в офисе кондиционер включили на отметке в +18, а на улице +30. Попробуйте постепенно снижать температуру, каждый час меняя градус.

5. Аллергия на пропиленгликоль

Вы плохо переносите это химическое вещество, которое применяется во многих системах кондиционирования воздуха. Проконсультируйтесь с врачом и если у вас действительно аллергия, то стоит изменить кондиционер на такой, который не использует это вещество.

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Теги: Здоровье Аллергия Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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