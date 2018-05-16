Существует ли безопасная доза алкоголя: объяснение от Минздрава

Несмотря на распространенный миф, на самом деле безопасной дозы алкоголя не существует вообще – существует только прямая зависимость между дозами алкоголя и развитием опасных болезней.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Например, чем большие дозы алкоголя, тем больше риски развития рака.

В апреле 2018-го в журнале The Lancet было опубликовано научное исследование о влиянии употребления алкоголя на продолжительность жизни.

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Так, доза от 100 до 200 граммов этилового спирта в неделю сокращает продолжительность жизни 40-летнего человека на 6 месяцев. Если количество потребленного увеличить до 200 – 350 граммов, то можно потерять уже 1 – 2 года жизни. Доза в более 350 граммов спирта в неделю сократит жизнь 40-летнего человека на 4 – 5 лет.

Также американские ученые утверждают, что алкоголь значительно ухудшает качество секса. Все потому, что употребление спиртных напитков – это популярная причина эректильной дисфункции у мужчин.

Кроме того, ученые выяснили, что алкоголь снижает восстановительное качество сна. Ученые уверяют, что опасен даже один напиток.