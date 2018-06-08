Существует опасность быть захваченными в плен, – Парубий призвал бойкотировать ЧМ-2018 в России

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев и иностранцев бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который на следующей неделе стартует в России.

Об этом Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента 8 июня.

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Чемпионат мог бы быть большим спортивным праздником для всех любителей футбола, но, к сожалению, в этом году он проходит в России, которая продолжает агрессию против народа Украины, против Грузии, против Молдовы. Призываю все страны свободного мира и их граждан бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России,

– заявил спикер.

Отдельно он обратился к гражданам Украины, предупредив, что для них поездка на ЧМ-2018 может представлять угрозу, "поскольку есть реальная опасность быть захваченым в плен российскими террористами".

Что интересно, 7 июня депутатам Верховной Рады не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.



ЧМ-2018 стартует в России 14 июня, а поскольку следующая неделя в Раде не является пленарной, депутаты уже не смогут запретить трансляцию мирового первенства в Украине.