Существует связь между ожирением, старением и тревогой, – ученые

Британские ученые из Ньюкаслского университета обнаружили, что ожирение ускоряет старение, из-за чего растет уровень тревоги в организме.

Результаты исследования опубликованы на сайте ScienceDaily.

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Ученые провели эксперимент над мышами. Они обнаружили, что у грызунов, которые имели больше жировых клеток в области мозга, контролирующих тревогу, была повышенная концентрация стареющих клеток.

Эти стареющие или же зомбоклетки не функционируют как нормальные клетки, но и не погибают. Из-за этого в организме увеличивается уровень тревожности и риск развития других нарушений, которые ассоциируются со старением.



Ожирение ускоряет процесс старения

Клетки-зомби накапливаются в определенных частях мозга, которые вызывают такие симптомы старения, как остеопороз, диабет и мышечную слабость. Ожирение, характеризующееся накоплением липидов, способствует росту зомбиклеток, которые усиливают признаки старения, в том числе тревожности.

Ожирение – причины возникновения • пассивный образ жизни с малой физической активностью;

• генетические нарушения ферментативной активности;

• чрезмерное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;

• переедание психогенного характера;

• состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпания, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Во время эксперимента исследователи смогли найти лекарства, которые устраняют клетки-зомби, уменьшая при этом тревожное поведение. Результаты исследования могут лечь в основу новой терапии нервно-психической дисфункции, которая вызвана ожирением. Однако ученым нужно провести большой объем работы, прежде чем они могут сказать, что новые препараты безопасные и эффективные.

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