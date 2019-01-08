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      Существует связь между ожирением, старением и тревогой, – ученые

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      Существует связь между ожирением, старением и тревогой
      Существует связь между ожирением, старением и тревогой / elportaldesalta.com.ar

      Британские ученые из Ньюкаслского университета обнаружили, что ожирение ускоряет старение, из-за чего растет уровень тревоги в организме.

      Результаты исследования опубликованы на сайте ScienceDaily.

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      Ученые провели эксперимент над мышами. Они обнаружили, что у грызунов, которые имели больше жировых клеток в области мозга, контролирующих тревогу, была повышенная концентрация стареющих клеток.

      Эти стареющие или же зомбоклетки не функционируют как нормальные клетки, но и не погибают. Из-за этого в организме увеличивается уровень тревожности и риск развития других нарушений, которые ассоциируются со старением.

      Ожиріння прискорює процес старіння
       Ожирение ускоряет процесс старения

      Клетки-зомби накапливаются в определенных частях мозга, которые вызывают такие симптомы старения, как остеопороз, диабет и мышечную слабость. Ожирение, характеризующееся накоплением липидов, способствует росту зомбиклеток, которые усиливают признаки старения, в том числе тревожности.

       
      Ожирение – причины возникновения
      пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      генетические нарушения ферментативной активности;
      чрезмерное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      переедание психогенного характера;
      состояния физиологические (беременность, климакс);
      недосыпания, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      Во время эксперимента исследователи смогли найти лекарства, которые устраняют клетки-зомби, уменьшая при этом тревожное поведение. Результаты исследования могут лечь в основу новой терапии нервно-психической дисфункции, которая вызвана ожирением. Однако ученым нужно провести большой объем работы, прежде чем они могут сказать, что новые препараты безопасные и эффективные.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье исследования Лечение Долголетия Ожирение
      Источник: 24 Канал
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