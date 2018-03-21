Сушкевич о возмутительных фактах относительно участия России на Паралимпиаде-2018

Для украинской сборной новость об участии России в Паралимпийских играх-2018 в Пхенчхане стала настоящей неожиданностью.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

"Для нас было огромным сюрпризом, что за полтора месяца до Паралимпиады "нейтралов" (Россию – 24) допустили к соревнованиям. Этого никто не прогнозировал. Почему их решили допустить, я не понимаю", – сказал он.

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Однако более досадным фактом Сушкевич считает допуск на соревнования тех, кого уже ловили на допинге.

"Но хуже всего, что российская лидер Михалина Лысова (она получила" бронзу "в лыжной гонке на нынешних соревнованиях – 24), которая не должна была быть на Паралимпиаде, которая была в списке Макларена (список тех, кого поймали на допинге – 24), которая не была допущена к соревнованиям, в день открытия Паралимпиады вдруг появилась без объявления, без соответствующей регистрации Международным комитетом. Эта информация появилась только в российских СМИ. Наши немецкие коллеги обратили на это внимание и сразу подали официальное заявление, что такие действия не допустимы. Мы чуть позже отреагировали, потому что не читаем российской прессы. Мы тоже потом подали запрос, почему так произошло, но внятного ответа не получили", – отметил президент паралимпийского комитета.

По его мнению, Международный комитет, который сначала активно взялся за вопрос допинга на соревнованиях, начинает сдавать позиции, а сами допинговые дела понемногу затухают.

20 марта паралимпийская сборная Украины вернулась домой с южнокорейского Пхенчхана. На Паралимпиаде-2018 украинцы завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. В общем зачете сборная Украины заняла 6-е место.