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      Столкновения на "Барабашово": задержаны 53 человека, полиция открыла дело

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      В Харькове на рынке "Барабашово" произошли массовые столкновения между коммунальщиками и предпринимателями. Правоохранители задержали 53 человека для выяснения обстоятельств. Следователи открыли уголовное дело.

      Неизвестные во время столкновений применили пиротехнику, слезоточивый газ и оружие, сообщили в пресс-службе полиции. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали 5 граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

      Как это было: В Харькове на "Барабашово" произошли столкновения, подожгли входную арку: видео

      Начальник полиции Харьковщины Валерий Сокуренко рассказал, что правоохранители изъяли резиновые дубинки и газовые баллончики.

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      Полицейские изъяли резиновые дубинки и газовые баллончики/ Фото пресс-службы полиции

      Кроме того, в отдел полиции доставили 53 людей, их опрашивают следователи.

      харків барабашово поліція сутички
      В столкновениях приняли участие около 100 человек/ Фото пресс-службы полиции

      поліція харків барабашово
      Полиция задержала 53 человека/ Фото пресс-службы полиции

      Следователи открыли уголовное дело за массовые беспорядки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

      Что известно о столкновениях на "Барабашово" в Харькове

      Утром 27 февраля коммунальщики приехали к рынку для того, чтобы снять незаконную рекламную конструкцию.

      Стычки произошли между предпринимателями, которые выступают против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Во время столкновений входную арку подожгли.

      О какой дороге говорится?5 сентября 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальная власть рассматривает возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

      16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест предпринимателей из ТЦ "Барабашово", которые пикетировали сессию, чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. Кернес заверил, что все предприниматели получат новые торговые места.

      Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер назвал недопустимыми столкновения и силовое противостояние. Он намерен сообщить о ситуации Владимиру Зеленскому.

      Столкновения на "Барабашово" в Харькове: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости Протесты Оружие Расследования столкновения Новости Харькова
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