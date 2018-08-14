Сутки до матча за Суперкубок УЕФА: тренеры заявили о готовности к бою

Впервые за 43 года за Суперкубок Европы будут соревноваться команды не просто из одной страны, а даже из одного города.

Речь идет о "Реале" и "Атлетико" – команды, которые обе представляют столицу Испании, город Мадрид.

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"Атлетико" выигрывал Суперкубок в 2010 и 2012 годах, и теперь постарается выиграть третий раз.

Лопетеги исповедует другой стиль игры, чем Зидан. Его команды высоко прессингуют и пытаются контролировать игру на половине поля соперника. Он так играл со сборной Испании и принес свою философию в мадридский "Реал",

– рассказал главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.

"Реал" же может установить рекорд, ведь в случае победы этот трофей станет для клуба пятым.

Хулен Лопетеги и Диего Симеоне – главные тренеры "Реала" и "Атлетико"

Только испанская "Барселона" и итальянский "Милан" имеют такое же количество побед в финалах этого соревнования.

Выигрывать трофеи – всегда важно для "Реала". В любом турнире, где мы участвуем. Такова наша цель на сезон. И матч против "Атлетико" не будет исключением,

– подчеркнул главный тренер "Реала" Хулен Лопетегі.

Первый официальный матч без Криштиану Роналду "Реал" проведет в среду, 15 августа. И это будет матч именно за Суперкубок Европы.

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