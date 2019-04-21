Сутки на фронте: оккупанты из минометов ударили по украинским позициям и понесли потери

За минувшие сутки пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, 4 из них – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, украинские защитники не пострадали, а вот враг понес значительные потери.

Так, из минометов противник ударил по позициям военных в районе Павлополя, Опытного и хутора Свободный. А из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки, Гнутового и Песков.

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К счастью, удалось обойтись без потерь со стороны украинских защитников. А вот пророссийские боевики понесли значительные потери. Так, 4 оккупанта были ликвидированы, еще 6 получили ранения.

Как информируют в штабе ООС, с начала суток 21 апреля ни одного обстрела зафиксировано не было.