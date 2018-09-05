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Сутки на фронте: пророссийские боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ

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Утренняя сводка на 5 сентября
Утренняя сводка на 5 сентября / Фото из открытых источников

Ситуация в районе проведения Операции объединенных сил в течение суток была напряженной, однако полностью контролируемой.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на странице Facebook.

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Отмечается, что в течение суток российские оккупационные войска 24 раза атаковали позиции военных Вооруженных сил Украины без применения запрещенного вооружения.

Преимущественно применялось стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. На отдельном участке было зафиксировано применение противником противотанковой ракетной системы.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Трехизбенка, Крымское, Майорск, Новгородское, Пески, Красногоровка, Марьинка, Богдановка, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино,
– говорится в сообщении.

Утром были проведены обстрелы позиций Объединенных сил близ населенного пункта Водяное. При этом врагом был применен крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В пресс-центре ООС отметили, что потерь среди украинских военных нет. Военные ВСУ полностью контролировали ситуацию на фронте, отвечая на обстрелы со стороны врага, вследствие чего тот понес потери.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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