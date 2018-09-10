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Сутки на фронте: пророссийские боевики 25 раз нарушили режим тишины за прошедшие сутки

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Сутки на фронте
Сутки на фронте / Фото из открытых источников

На протяжении прошлых суток, 9 сентября, оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не было.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино,
– говорится в сообщении.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Лебединское на Мариупольском направлении. Также днем в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении один из опорных пунктов был обстрелян из вооружения боевой машины пехоты.

Как сообщила разведка, за минувшие сутки бойцам Объединенных сил удалось нанести ранения четырем боевикам российско-оккупационных войск.

От начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил на Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток  не было.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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