Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

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"Жених" был ранее судим

Оказалось, что 39-летний мужчина, ранее был осужден в Великобритании за развращение несовершеннолетних. Сейчас его разыскивают британские правоохранители за нарушение требований по регистрации как сексуального преступника. В то же время он находится под стражей во Франции. Имя "жениха" пока не раскрывают.

Мужчина под вымышленным именем обратился к администрации парижского Диснейленда с просьбой арендовать часть парка для свадьбы. Он назвался 22-летним ирландцем из Германии, вероятно используя фальшивые документы. Аренда обошлась ему в 130 тысяч евро. Церемонию провели рано утром, до открытия парка для посетителей.

Впоследствии стало известно, что невестой была 9-летняя украинская девочка. Очевидцы обратили внимание, что ребенок выглядел растерянным, была на каблуках и не могла нормально передвигаться. Они вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, мужчина назвался британским продюсером и объяснил, что свадьба – это якобы "постановка для видео". Мать ребенка подтвердила его слова, утверждая, что это был подарок – "день принцессы" для дочери.

После медицинского осмотра прокуратура заявила, что никакого сексуального насилия или физического принуждения к ребенку не зафиксировано. Однако правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств. Также в деле фигурирует 24-летняя гражданка Латвии – организатор события. Ее подозревают в мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.