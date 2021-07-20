Крамаренко был единственным гостем свадьбы, которого взяли под стражу. Именно он и стрелял из карабина АК.
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Представители чеченской диаспоры пожаловались на предвзятое отношение
Между тем представители чеченской диаспоры жалуются на предвзятое отношение правоохранительных органов. Мол, после инцидента в Одессе из Украины пробуют депортировать десятки чеченцев.
Создали некий список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать. А почему 25? Почему не 15 или 40?
– рассказал глава чеченской диаспоры в Одесской области Мусса Келоев.
Что известно о свадьбе со стрельбой в Одессе
- 14 июля свое бракосочетание праздновал Магомет Закариев – чемпион по вольной борьбе.
- Именно его товарищ Кирилл Крамаренко и открыл во время празднования огонь из карабина.
- Полиция объявила план перехвата. В ресторан прибыли спецназовцы.
- Всех участников инцидента допросили, а оружие изъяли.
- Задержали 22-летнего Крамаренко, ему суд избрал меру пресечения.
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