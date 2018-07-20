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Свадьба дочери Анны Винтур: в сети появились снимки роскошной церемонии

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Свадьба дочери Анны Винтур: в сети появились снимки роскошной церемонии

Дочь знаменитого редактора глянца Vogue Анны Винтур, Би Шаффер, вышла замуж за кинорежиссера Франческо Соццани. Церемония состоялась несколько дней назад. Сейчас в сети появились снимки, сделанные папарацци во время свадьбы.

Эксклюзивные фотографии опубликовали в The Daily Mail.

К свадьбе дочери одной из самых успешных и самых известных редакторов глянца Анны Винтур приковано все внимание мира. Ведь женщина, которая 30 лет возглавляет Vogue, как и ее дочь Би, славится своим изысканным вкусом. Кроме этого, в мире моды Анна Винтур считается своеобразным гуру, поэтому многие именитые бренды и фотографы мечтали стать частью роскошного праздника.

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Известно, что свадьба знаменитой пары состоялось дважды 7 июля в американском Лонг-Айленде и 18 июля в итальянском Портофино. Молодые супруги решили учесть происхождения друг друга и дважды предстать перед алтарем.


Свадьба дочери Анны Винтур


Дочь Анны Винтур вышла замуж

Волшебная Би Шаффер предстала перед папарацци в роскошном кружевном наряде от Dolce & Gabbana. Платье цвета слоновой кости было изготовлено ​​дизайнерами специально для торжественной церемонии. Наряд дополнили фатой ручной работы. Лаконичная прическа и букет из роз и пионов завершили образ невесты.

В то же время Франческо Соццани, который является сыном знаменитой журналистки Франки Соццани, надел  костюм синего цвета. К нему мужчина подобрал белую рубашку и галстук. Стильная коричневая обувь завершила look звездного жениха.

Сейчас в сети появились фотографии, снятые папарацци в день свадьбы. Профессиональные же фото церемонии опубликуют в журнале Vogue.


Свадьба в Италии


Роскошная Би Шаффер


Молодожены Би Шаффер и Франческо Соццани

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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