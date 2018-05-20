Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: яркие фото церемонии
19 мая весь мир наблюдает, как британский принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Церемония началась в 12:00 по британскому времени и это, безусловно, одна из самых красивых свадебных церемоний во всем мире.
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проехались в карете через весь город. Затем пара отправилась на празднование в окружении только друзей и близких.
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Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После церкви молодожены прибыли в Виндзорский замок, где состоится торжественный обед, на который приглашены 600 человек.
Вечером молодожены отправятся в Фрогмор-хаус (Frogmore House), который расположен неподалеку. Это загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 самых близких друзей пары.
Посмотрите на роскошные фото с церемонии королевской свадьбы! Безусловно, это событие будет диктовать свадебную моду на ближайшие несколько лет.
Первое Меган Маркл в свадебном платье
Мама Меган Маркл на королевской свадьбе
Королева Елизавета ІІ
Члены королевской семьи перед церемонией венчания
Свадебное фото Меган Маркл
Меган Маркл в церкви Святого Георгия
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри
Обеты молодоженов
Первый поцелуй молодоженов
Выход молодоженов из церкви
Свадебное платье Меган Маркл
Счастливая невеста
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Поездка на карете молодоженов
Королевская свадьба