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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: яркие фото церемонии

207 Читати новину українською
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото / gettyimages

19 мая весь мир наблюдает, как британский принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Церемония началась в 12:00 по британскому времени и это, безусловно, одна из самых красивых свадебных церемоний во всем мире.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проехались в карете через весь город. Затем пара отправилась на празднование в окружении только друзей и близких.

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Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. После церкви молодожены прибыли в Виндзорский замок, где состоится торжественный обед, на который приглашены 600 человек.

Вечером молодожены отправятся в Фрогмор-хаус (Frogmore House), который расположен неподалеку. Это загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 самых близких друзей пары.

Посмотрите на роскошные фото с церемонии королевской свадьбы! Безусловно, это событие будет диктовать свадебную моду на ближайшие несколько лет.

Первое Меган Маркл в свадебном платье

Мама Меган Маркл на королевской свадьбе


Королева Елизавета ІІ 

Члены королевской семьи перед церемонией венчания

Свадебное фото Меган Маркл

Меган Маркл в церкви Святого Георгия

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

Обеты молодоженов

Первый поцелуй молодоженов

Выход молодоженов из церкви

Свадебное платье Меган Маркл

Счастливая невеста

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Поездка на карете молодоженов

Королевская свадьба 

Теги: Новости Украины LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Великобритания Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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