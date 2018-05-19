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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: фото роскошного платья невесты

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Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: свадебное платье Меган Маркл
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл: свадебное платье Меган Маркл / gettyimages

19 мая весь мир наблюдает, как британский принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. Невеста уже стала иконой стиля – одежду, которую она выбирает, мгновенно сметают с полок магазина. Поэтому ее появление в свадебном платье ждали уже очень давно!

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония началась в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только друзей и близких.

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Особое внимание к себе приковал наряды невест. Платье Меган Маркл отличается от свадебных платьев принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. Образ невесты нельзя назвать классическим или традиционным. Скромное платье с овальным вырезом было столь элегантным и изящным, что умилило жениха. Длинная фата добавила торжественности свадебному образу Меган Маркл. Волосы невесты украшала корона с большим цветком посередине.

Меган Маркл
Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл


Свадебное платье Меган Маркл

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: платье невесты

Однако несколько классических элементов таки выдержано. Например, платье имеет длинный рукав, что является обязательным для всех невест королевской семьи.


Свадебное платье Меган Маркл


Свадьба принца Гарри и Меган Маркл


Роскошное платье на свадьбе Меган Маркл


Королевская свадьба прицна Гарри и Меган Маркл

Ранее сообщалось, что Меган Маркл выберет платье ручной работы от Ralph&Russo. По предварительной информации, цена такого платья достигала 100 тысяч фунтов стерлингов. Также речь шла и об израильском дизайнере Инбаль Дрор, которая известна своими достаточно откровенным платьями из полупрозрачных материалов.

Кстати, принц Гарри также удивил публику – ведь он не одел форму, как это делали его брат, отец и дед. Ведь  сам Гарри не является действующим военнослужащим, а, следовательно, мог самостоятельно выбрать для себя любой костюм.

Теги: Новости Украины Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл LifeStyle Королівська сім'я Королевская свадьба Великобритания Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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