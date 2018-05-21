19 мая состоялась грандиозная свадьба принца Гарри и Меган Маркл в Виндзорском замке. Сегодня королевская семья обнародовала официальные фотографии, на которых новоиспеченные супруги герцоги Сассекские счастливо позируют вместе с другими членами королевской семьи.

Автором всех фотографий стал официальный фотограф свадебной церемонии – художник Алекси Любомирски, который также был автором первых совместных фотографий молодоженов в декабре 2017 года. Все свадебные снимки 19 мая были сделаны в Виндзорском замке, в часовне которого проходило свадебное таинство.

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На первом фото изображено все ближайший круг королевской семьи: принц Гарри и Меган Маркл, королева Елизавета II и супруг принц Филипп, принц Уильям и жена Кейт Миддлтон, их дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта, отец Уильяма и Гарри - принц Чарльз с женой Камиллой Паркер Роуз и мать Меган Маркл - Дориа Редлан. Вокруг семьи также разместились маленькие подружки и шафер невест в день свадьбы.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: обнародованы первые официальные фото

На втором фото супруги принц Гарри и Меган Маркл также позируют вместе с искренними подружками и шаферами молодоженов: 3-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Джордж, а также две крестницы принца Гарри – 3-летняя Флоренс ван Катсем и 2-летняя Зали Уорре и две крестницы Маркл.

Также на фото присутствует дочь лучшей подруги Меган, известного канадского стилиста Джессики Малруни – 4-летняя Айви Малруни, крестник Гарри Джаспер Дайер и братья Айви Малруни – 7-летние близнецы Брайан и Джон.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: обнародованы первые официальные фото

Третье фото является едва ли не самым романтичным – на нем влюбленное и счастливые супруги Меган Маркл и принц Гарри сидят на лестнице Виндзорского замка. Похожее фото было сделано на первой официальной фотосессии пары, которые также сидели на ступеньках Кенсингтонского дворца.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: обнародованы первые официальные фото