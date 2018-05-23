Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: в сети определили самую стильную гостью на венчании

19 мая состоялось долгожданное венчание принца Гарри и Меган Маркл, а в сети до сих пор обсуждают торжественное событие. В частности, пользователи определили самую стильную гостью, которая была очевидцем венчания королевской пары.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Венчание принца Гарри и Меган Маркл стало самым ожидаемым событием в Великобритании. В город Виндзор, где состоялась церемония, приехали знаменитые голливудские звезды и спортсмены. В целом почти 3 тысячи человек стали гостями торжества. В частности, певец Элтон Джон, чета Бекхэмов, актер Джордж Клуни с женой Амаль, телеведущая Опра Уинфри, актеры из сериала "Форс-мажоры", где Меган Маркл играла одну из главных ролей.

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Каждая звезда тщательно готовилась к королевской свадьбе, поэтому наряды, которые засветились на торжественном событии, были элегантными и изысканными. Однако только один образ получил невероятное отличие от пользователей сети.

Из всех звездных женщин, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл жену актера Джорджа Клуни – юриста Амаль – признали самой стильной гостьей. Такой официальный вывод сделали эксперты после анализа трафика глобальной платформы поиска модной одежды Lyst.

Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на королевской свадьбе

На королевскую свадьбу Амаль Клуни пришла в стильном желтом платье, к которому подобрала элегантную шляпку. Яркий образ правозащитница дополнила туфлями на каблуках и клатчем. "Лук" настолько понравился пользователям сети, что от 19 мая количество поисков желтых платьев в сети увеличилось в 1500 раз, а именно платье от Stella McCartney, в котором красовалась Амаль Клуни, стремились найти 17 тысяч человек из 65 стран мира.