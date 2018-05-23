15:41
23 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
24°C 11°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 15°C
  • суббота
    19°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ракеты Путина разрушают российский автопром. Атака дронов
Вєсті Кремля
21:41, 22 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
19:55, 22 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: в сети определили самую стильную гостью на венчании

81 Читати новину українською
Джордж Клуни с женой Амаль
Джордж Клуни с женой Амаль / Getty images

19 мая состоялось долгожданное венчание принца Гарри и Меган Маркл, а в сети до сих пор обсуждают торжественное событие. В частности, пользователи определили самую стильную гостью, которая была очевидцем венчания королевской пары.

Об этом сообщает The Daily Mail.

 

Венчание принца Гарри и Меган Маркл стало самым ожидаемым событием в Великобритании. В город Виндзор, где состоялась церемония, приехали знаменитые голливудские звезды и спортсмены. В целом почти 3 тысячи человек стали гостями торжества. В частности, певец Элтон Джон, чета Бекхэмов, актер Джордж Клуни с женой Амаль, телеведущая Опра Уинфри, актеры из сериала "Форс-мажоры", где Меган Маркл играла одну из главных ролей.

Читайте также: Образ Меган Маркл в Букингемском дворце сравнили с подругой: детали

Каждая звезда тщательно готовилась к королевской свадьбе, поэтому наряды, которые засветились на торжественном событии, были элегантными и изысканными. Однако только один образ получил невероятное отличие от пользователей сети.

Из всех звездных женщин, приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл жену актера Джорджа Клуни – юриста Амаль – признали самой стильной гостьей. Такой официальный вывод сделали эксперты после анализа трафика глобальной платформы поиска модной одежды Lyst.

Амаль Клуни стала самой стильной гостьей на королевской свадьбе

На королевскую свадьбу Амаль Клуни пришла в стильном желтом платье, к которому подобрала элегантную шляпку. Яркий образ правозащитница дополнила туфлями на каблуках и клатчем. "Лук" настолько понравился пользователям сети, что от 19 мая количество поисков желтых платьев в сети увеличилось в 1500 раз, а именно платье от Stella McCartney, в котором красовалась Амаль Клуни, стремились найти 17 тысяч человек из 65 стран мира.

Теги: LifeStyle Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук