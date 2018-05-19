Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: в сети появились впечатляющие фото королевского алтаря

Весь мир затаил дыхание, ведь за считанные часы принц Гарри официально женится на актрисе Меган Маркл. Тысячи людей наблюдают за малейшими деталями церемонии, а сеть уже взорвалась удивительными фото королевского алтаря.

Сегодня, 19 мая, одна из самых известных пар современности – принц Гарри и Меган Маркл – поженятся. Церемония состоится в церкви Святого Георгия, в Виндзорском дворце.

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За церемонией венчания будут наблюдать тысячи людей, которые уже заняли место у дворца. Кроме этого, миллионы поклонников королевской семьи во всем мире смогут наблюдать за торжественным событием благодаря онлайн-трансляции.

Люди внимательно наблюдают за всеми новостями по венчания принца Гарри и Меган Макрл. Сейчас в сети появились невероятные фото алтаря, под которым молодожёны дадут обеты.

Flowers adorn the walls of St George's Chapel at Windsor Castle ahead of the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle #RoyalWedding pic.twitter.com/mkDWSVSBLH — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 травня 2018 р.

На фото видно, что алтарь украшен белыми цветами и зеленым декором. Кроме этого, вход в часовню Святого Георгия также украшенные белыми пионами. Вероятно, до самой церемонии бутоны раскроются, поэтому алтарь будет выглядеть еще более эффектно.

St George's chapel looks stunning as photos of the floral arrangements are released for the first time - latest updates #RoyalWedding https://t.co/NOqDlCbFUE pic.twitter.com/nNzMsw90vJ — Mirror Royal (@MirrorRoyal) 19 травня 2018 р.



Вход в церковь Святого Георгия



Декорации к королевской свадьбе



Часовня святого Георгия в Виндзоре

Кроме этого, в сети появилось видео с королевским свадебным тортом. Сладости для принца Гарри и Меган Маркл сделала хозяйка магазина Violet Cakes Клэр Птак. Для свадьбы невесты выбрали лимонный торт, на изготовление которого потратили 200 цитрусовых, 500 органических яиц, 200 кг масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, а также 10 бутылок традиционного британского сиропа Sandringham Elderflower.

Принц Гарри и мисс Маркл попросили сделать для них лимонный торт, который будет наполнен свежими ароматами весны. Также он будет покрыт сливочным кремом и украшенный живыми цветами,

– сообщили представители Кенсингтонского дворца.

Смотрите видео создания торта для королевской свадьбы: