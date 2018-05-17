Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все, что стоит знать об историческом дне в королевстве

19 мая весь мир будет наблюдать, как британский принц Гарри женится на американской актрисе Меган Маркл. О своей помолвке пара объявила в ноябре 2017 года, и тем самым приковала к себе внимание всех крупнейших мировых СМИ.

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл – безусловно одно из самых ожидаемых событий года. Церемония начнется в 12:00 по британскому времени, в 13:00 молодожены проедут в карете через весь город. Затем пара отправится на празднование в окружении только близких и друзей.

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Если вам хочется увидеть свадьбу, но вам не повезло быть в списках приглашенных – не расстраивайтесь. Транслировать церемонию будут телеканалы ABC, CBS, E!, Fox News, HBO, NBC, PBS, Sky News, TLC. Кроме того, трансляция будет доступна на таких сайтах – ABC, BBC America, BritBox, CBS и The New York Times.

Также мы собрали для вас основную информацию о свадьбе и о том, почему за этим событием будет следить весь мир.

Кто женится?

Принц Гарри, внук королевы Елизаветы II и сын принца Уэльского и принцессы Дианы, женится на бывшей американской актрисе Меган Маркл. Гарри – шестой в списке наследников британского престола. Меган Маркл известна своей ролью в телесериале "Форс-мажоры". Известно, что Маркл после объявления о помолвке полностью отказалась от карьеры в кино, поэтому она больше не будет появляться на экранах.



Принц Гарри и Меган Маркл

Пара познакомилась в 2016 году благодаря общим друзьям. Перед решением соединить свои судьбы навсегда молодые люди провели несколько совместных поездок, во время которых пытались узнать больше друг о друге. О своей помолвке Гарри и Меган официально объявили в ноябре 2017 года.

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Когда состоится церемония: подробное расписание дня (по местному времени)

В Киеве вы сможете посмотреть эту трансляцию в 14:00. Большинство британских и американских СМИ начнут трансляцию раньше – за три часа до начала.

9:00

Почтенные гости, которые были приглашены посмотреть свадьбу молодоженов в Виндзорском замке, начинают прибывать на место.

9:30

Гости свадьбы начинают прибывать к знаменитой Круглой башне Виндзорского замка на автобусе. После этого они пойдут в часовню Святого Георгия через южные двери и займут свои места.

11:20

Члены королевской семьи начинают прибывать, заезжая через Галилейское крыльцо, – некоторые на машинах, а некоторые пешим ходом.



Виндзорский замок в графстве Беркшир, Лондон

11:45

Ожидается, что принц Гарри и его брат принц Уильям, который станет дружбой на его свадьбе, появятся с западной стороны часовни, вероятно, пройдя мимо нескольких тысяч зрителей, которые были приглашены на территорию замка.

11:55

Следуя протоколу, последним членом королевской семьи станет королева Елизавета II – бабушка принца Гарри.

11:59

Ожидается, что Меган Маркл за минуту до полудня приедет на машине до Виндзорского замка вместе с матерью, которая в последний раз обнимет ее как незамужнюю дочь, и подойдет к часовне с западной стороны через Галилейский крыльцо вместе со своими маленькими подружками и шаферами.

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12:00

Начинается праздничная литургия, которую проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а возглавит церковную службу в этот день епископ Дэвид Коннер, декан Виндзора. В службе примет участие хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, которые исполняют музыку в стиле госпел, также будет традиционный англиканский хор.



Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби

13:00

Новоиспеченные супруги выйдут из часовни ровно через час после начала службы и покинут Виндзорский замок через ворота Castle Hill. Община церкви тоже выйдет из часовни, чтобы увидеть молодоженов, а затем отправится в зал Святого Георгия на обед, устроенный королевой.

После этого супруги Меган Маркл и принц Гарри по традиции отправятся на романтическую прогулку по улицам Лондона в карете с сопровождением, здороваясь со всеми приглашенными и поклонниками королевской семьи. Пара проедет вдоль улицы High Street через Windsor Town. Предполагается, что это займет около 25 минут.

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После церкви молодожены прибудут в Виндзорский замок, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек.



Свадебная карета принца Гарри и Меган Маркл

19:00

Вечером принц Гарри и Меган Маркл отправятся во Фрогмор-хаус (Frogmore House) – загородную резиденцию королевской семьи, расположенную неподалеку от Виндзорского замка. Прием не будет транслироваться по телевидению, поскольку это закрытая загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 ближайших друзей пары.

Кто приглашен на свадьбу?

Королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, кроме членов королевской семьи и родственников Меган, смогут посетить почти 3000 людей, которые не имеют отношения к королевской знати. В список приглашенных вошли 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – ученики из местных школ; 610 человек – сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.

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Внук британской королевы принц Гарри также решил пригласить на свадьбу своих бывших девушек – подругу детства Челси Дэви и актрису и модель Крессиду Бонас. Что касается семьи Меган Маркл, то ситуация оказалась гораздо сложнее, – ее родные и родственники с каждой неделей давали новые и громкие интервью, в которых обвиняли Меган Маркл в ее равнодушии и негостеприимстве. Сводные братья и сестры заявляли, что Меган Маркл в последние годы перестала с ними общаться и даже не пригласила на свадьбу.



Меган Маркл (слева) с семьей (архивное фото)

Что хуже всего, – за 2 дня до свадьбы Меган Маркл с грустью сообщила, что ее отец Томас Маркл не прибудет на ее свадьбу и не сможет провести ее в часовню Святого Георгия. В СМИ сначала "ходили" слухи, что он отказался от свадьбы дочери после недавнего скандала, где он заплатил журналисту, который якобы скрыто фотографировал его приготовления к свадьбе дочери. Однако, как оказалось, на этой неделе Томас Маркл перенес сложную операцию после сердечного приступа, из-за чего не может прибыть на свадебную церемонию. Мать Меган, Дориан Редлан, обещала быть на королевской свадьбе.

Кто стал официальным фотографом и музыкантами свадьбы?

Мало кто из знаменитостей подтвердил, что их пригласили на свадьбу, но некоторые имена можно угадать. Сэр Элтон Джон отменил два концерта, которые должны состояться на время королевской свадьбы, и станет одним из исполнителей на свадебной церемонии молодоженов. Мелани Браун намекнула, что она и остальные Spice Girls тоже получили приглашение. К тому же, ходят слухи, что именно Spice Girls будут петь на свадьбе.



Обновленные Spice Girls могут дебютировать на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Официально принц Гарри и Меган Маркл согласовали музыкальное сопровождение, которое будет состоять из сводного инструментального состава из музыкантов оркестра под руководством Кристофера Уоррен-Грина, Национального оркестра BBC Уэльса, а также Английского камерного оркестра и Филармонии. Также церемонию будет сопровождать хор часовни Святого Георгия и хор Королевства под руководством диригентки Карен Гибсон, а также ансамбль государственных трубачей.

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Среди гостей-музыкантов также будет 19-летний виолончелист Шеку Канне-Мэйсон (победитель конкурса BBC Young Musician 2016), сопрано Элин Манахан и трубач Дэвид Блекеддер. По данным СМИ, свой первый танец принц Гарри и Меган Маркл станцуют под композицию Уитни Хьюстон "I Wanna Dance With Somebody".

Официальным фотографом свадьбы принца Гарри и Меган Маркл станет знаменитый художник Алекси Любомирски. Именно он был автором первых совместных фотографий молодоженов.

Во сколько обойдется свадьба и свадебное платье Меган Маркл?

По мнению свадебного агентства Bride Book's, свадьба принца Гарри и Меган Маркл обойдется в 45,8 миллионов долларов (почти 32 миллиона фунтов стерлингов). Часть денег выделят на обеспечение безопасности во время торжеств: на защиту молодоженов, гостей и зрителей Кенсингтонский дворец выделит 43 миллиона долларов. Над контролем безопасности будут работать снайперы и тайные полицейские.



Принц Гарри и Меган Маркл в день официальной помолвки осенью 2017 года

Что касается свадебного платья невесты Меган Маркл, то по информации британского издания The Daily Mail роскошное свадебное платье ориентировочно будет стоить 100 тысяч фунтов стерлингов, – больше 135 тысяч долларов. Оно будет изготовлено вручную и расшито дизайнерами Ralph&Russo. В нем невеста появится на церемонии венчания, а потом на приеме у Елизаветы II в Виндзорском замке. Также известно, что это будет лишь одно из платьев Меган в день свадьбы 19 мая.

Реально ли попасть на свадьбу?

Если вы не родственник или друг молодоженов – это нереально. Так как неприглашенных гостей не просто выставят за дверь, а еще и могут бросить за решетку. Однако поклонники могут увидеть молодоженов, когда они будут ехать по улицам города и возле Виндзорского замка.



Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

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Однако очереди везде будут огромными, на улицах будет много людей, а все гостиничные номера на этот день уже зарезервированы. Даже были слухи, что свадебная процессия может быть под угрозой срыва, поскольку беспризорные планируют устроить мирный протест Windsor Project Homeless возле территории Виндзорского дворца. А все потому, что руководитель совета королевского округа Виндзор Саймон Дадли заявлял, что нужно "очистить" улицы от бездомных перед королевской свадьбой.

Сколько людей будут смотреть трансляцию?

В 2011 году более 24 миллионов британцев смотрели трансляцию бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В этом году, мы убеждены, цифра будет значительно больше! Что интересно, британский телеканал Sky News использует систему распознавания лиц во время трансляции свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Искусственный интеллект в режиме реального времени будет идентифицировать гостей мероприятия, и зрители смогут мгновенно видеть имена и справочную информацию о тех из приглашенных, кто оказался в кадре.

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Станет ли Меган Маркл принцессой?

После брака официальный титул Меган станет "Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская". Принцессой Меган не станет, так как этот титул могут получить только те, кто родился в королевской семье.



Меган Маркл

Скорее всего, королева наградит новобрачных герцогством, как она сделала после бракосочетания Уильяма и Кейт, которые стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.

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Чем эта свадьба отличается от свадьбы герцога и герцогини Кембриджских?

В отличие от своего старшего брата, принц Гарри вряд ли унаследует престол, и, соответственно, его свадьба будет менее пышной (в соответствии с королевскими канонами). Обратите внимание, например, на саму дату бракосочетания: принц Уильям женился 29 апреля 2011 года, что вынудило правительство объявить этот день выходным, чтобы народ мог посмотреть свадьбу по телевизору.

На этот раз никаких новых выходных у британцев не будет, потому что свадьба состоится в субботу, 19 мая.