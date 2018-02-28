"Свадьба с дракой": мужчина испортил праздник сына, страстно поцеловав невесту (видео)
В Китае во время празднования свадьбы нетрезвый отец жениха стал причиной массовой драки на празднике, после того, как страстно поцеловал молодую невестку.
Соответствующее видео опубликовали в сети.
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На нем видно, как свекор под руку вел невесту в красном платье на сцену с микрофоном в руках, чтобы поздравить молодых. Однако, вдруг отец жениха прижимает девушку к себе и страстно целует ее в губы. При этом девушка пытается отбиться от него, и ей это не удается.
Увидев это, родственники молодой начинают оттягивать отца жениха от невестки. Начинается массовая драка.
После того как видео стало вирусным в Китае, отец жениха публично извинился и раскаялся в своем пьяном поступке.
Источник: 24 Канал
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