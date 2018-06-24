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Свадьба звезд "Игры престолов" Кита Харрингтона и Лесли Роуз: яркие фото и видео

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Кит Харингтон и Лесли Роус поженились
Кит Харингтон и Лесли Роус поженились / Фото из открытых источников

Знаменитые актеры культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Лесли Роус официально стали мужем и женой. Церемония прошла 23 июня в Шотландии.

 

Свадьбу сыграли в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, которым владеет отец актрисы Себастьян Лесли.

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кіт харінгтон одружився
Кит Харингтон

леслі роуз
Лесли Роуз

Смотрите видео со свадьбы Кита Харрингтона и Лесли Роуз:

Среди гостей – коллеги Роуз и Кита по сериалу: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж.

емілія кларк
Эмилия Кларк

Софі Тернер і Мейсі Уільямс
Софи Тернер и Мейси Уильямс

Пітер Дінклейдж
Питер Динклейдж

Кроме того, приглашенными были Джек Доннели ("Атлантида") и Малин Акерман ( "Миллиарды").

малін акерман
Малин Акерман

джек доннеллі
Джек Доннели

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Игра престолов
Источник: 24 Канал
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