Свадьба звезд "Игры престолов" Кита Харрингтона и Лесли Роуз: яркие фото и видео

Знаменитые актеры культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Лесли Роус официально стали мужем и женой. Церемония прошла 23 июня в Шотландии.

Свадьбу сыграли в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, которым владеет отец актрисы Себастьян Лесли.

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Кит Харингтон



Лесли Роуз

Смотрите видео со свадьбы Кита Харрингтона и Лесли Роуз:

Среди гостей – коллеги Роуз и Кита по сериалу: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж.



Эмилия Кларк



Софи Тернер и Мейси Уильямс



Питер Динклейдж

Кроме того, приглашенными были Джек Доннели ("Атлантида") и Малин Акерман ( "Миллиарды").



Малин Акерман