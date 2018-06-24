Свадьба звезд "Игры престолов" Кита Харрингтона и Лесли Роуз: яркие фото и видео
Знаменитые актеры культового сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Лесли Роус официально стали мужем и женой. Церемония прошла 23 июня в Шотландии.
Свадьбу сыграли в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, которым владеет отец актрисы Себастьян Лесли.
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Кит Харингтон
Лесли Роуз
Смотрите видео со свадьбы Кита Харрингтона и Лесли Роуз:
Среди гостей – коллеги Роуз и Кита по сериалу: Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и Питер Динклэйдж.
Эмилия Кларк
Софи Тернер и Мейси Уильямс
Питер Динклейдж
Кроме того, приглашенными были Джек Доннели ("Атлантида") и Малин Акерман ( "Миллиарды").
Малин Акерман
Джек Доннели
Источник: 24 Канал
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