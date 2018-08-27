Свадебная машина как у принца Гарри и Меган Маркл поступит в продажу

Все помнят роскошный Jaguar голубого цвета, на котором принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы отправлялись на закрытую вечеринку. Автомобильная компания решила запустить машину в массовое производство за немалую сумму.

Об этом сообщается на Autoweek.



Директор компании Тим Хенниг поделился, что автомобиль будет называться Jaguar E-Type Zero и запуск производства начнется в 2020 году. Это будет классический образец похожего Jaguar, как в Меган и Гарри, однако с современной начинкой от встроенного тачскрина до умных LED-панелей.

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Стоимость такого авто составит около полумиллиона долларов. Хотя компания пока не сообщает, сколько образцов такого "королевского" Jaguar она планирует выпустить, но заказы уже начали принимать.