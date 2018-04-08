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Свадебное платье, как у Кейт Миддлтон, можно купить в массмаркете: фото

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Недавно шведский бренд одежды H&M запустил свадебную коллекцию. Среди линейки есть платье, которое вдохновлено свадебным платьем герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

За свадьбой Кейт и принца Уильяма наблюдал весь мир, она вышла замуж в шелковом платье от Alexander McQueen.

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Вариация от H&M выполнена не из шелка, а из полиэстера, а также отсутствует "королевский шлейф". Однако оно декорировано кружевом и повторяет форму бюстье.


Платье Кейт Миддлтон и от H&M

Платье Кейт Миддлтон и от H&M

В коллекцию H&M также вошли платья различной длины, комбинезоны и аксессуары. Цена на одежда из новой линейки варьируются от 20 до 249 долларов.

Напомним, этой весной компания H&M планирует выйти на украинский рынок.

Теги: LifeStyle Мода Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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