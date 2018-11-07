Свадебные тренды: какие платья будут в моде в 2019 году

Эксперты моды составили список самых стильных свадебных платьев 2019 года. А главный тренд запустила герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Закрытая шея

Первую строчку заняла модель с закрытой шеей. В таком платье герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась во время вечернего приема в день своей свадьбы с принцем Гарри.

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По словам дизайнеров, такой фасон платья демонстрирует плечи и привлекает взгляд к верху, что делает силуэт сбалансированным.

Классика и простота

Основательницы бренда Floravere Дениз Джин и Моли Канг советуют обратить внимание на минималистичные платья из структурированных тканей, таких как матовый атлас.

Они советуют выбирать четкий классический фасон, который всегда можно совместить со смелой фурнитурой, аксессуарами или головным убором.

Рукава-клеш

Широкие рукава делают образ еще более романтичным.

Также эксперты выделили наряды с пышными рукавами, спущенными ниже плеч. В качестве аксессуара к такому платью можно одеть массивные серьги.

Свадебные комбинезоны

Комбинезон выглядит не только весело, но и практично. Вы можете на официальную церемонию надеть платье, а потом переодеться в роскошный свадебный комбинезон, чтобы ничего не мешало на танцевальной площадке.

Сияние

Кто не любит немножко сказочного блеска? Блестки на платье сделают образ невесты ярким и романтичным.