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Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой

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Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой
Свадебный букет и маникюр: смогли бы вы стать принцессой / Getty Images

4 августа Меган Маркл празднует свой 37-й день рождения! Жена принца Гарри герцогиня Сассекская не только стала полноправным членом королевской семьи, но и смогла доказать всем, что принцессой может стать каждая женщина.

После бракосочетания американской экс-актрисы Меган Маркл с принцем Гарри расположение британских монархов выросло в несколько раз. Мировые СМИ с восторгом обсуждают историю любви супругов, а женщины со всего мира поверили, что волшебного принца все же можно найти, не имея королевских корней.

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Однако не все сказочно и легко, как может показаться на первый взгляд. Знание королевского этикета и протокола является важнейшим ключом успеха к сердцу не только любимого принца, но и требовательной королевы. Реверанс, официальный дресс-код и даже прическа и маникюр имеют большое значение не только для собственной репутации, но и статуса всей королевской семьи.

Поэтому прежде чем посягать на сердце принца-холостяка, стоит проверить, смогли бы вы быть принцессой, как это удалось, к примеру, Меган Маркл. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас специальный тест на знание основных правил королевского этикета.

 

 

Автор: Ульяна Корицкая
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Тесты
Источник: 24 Канал
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