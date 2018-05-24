Свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри рассказал, как импровизировал на фотосессии

Автор свадебных фотографий принца Гарри и Меган Маркл – Алекси Любомырски, поделился впечатлениями от работы с королевской семьей. Фотограф, который также был автором первых совместных фотографий молодоженов в декабре 2017 года, получил приглашение сделать и свадебные снимки 19 мая в Виндзорском замке.

Об этом фотограф рассказал в ВВС.

По его словам, на создание одной из трех основных фотографий свадьбы, пришлось потратить всего 3,5 минут, поскольку все, что происходило, было подчинено строгому расписанию.

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Это был один из тех магических моментов, когда все складывается как надо. Я сказал им: "Перед тем, как вы пойдете, сядьте на ступеньки". И здесь Меган упала на ноги Гарри, они рассмеялись, и это был нужный для меня момент. Они были очень замученными, думали, что фотосессия закончена, но я сделал кадр,

– признался Алекси.

Свадебный портрет принца Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018

Фотограф также рассказал, как ему удалось сделать гармоничную фотографию всей королевской семьи в окружении большого количества детей – подружек и шаферов молодоженов.

"Мне не хотелось, чтобы у нас получился портрет в стиле спортивной команды или армейское фото – идеально выстроенное и строгое. Мы вместе подумали над тем, как снимку можно предоставить ритм и внести асимметрию. В итоге мы добились этого самыми обычными решениями – ничего из разряда чрезвычайного : кого-то мы попросили сесть, кого-то встать, на общем фото мы посадили Шарлотту на колени к герцогине Кембриджской. Получилось удачно!" – подытожил Любомырски.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл с королевской семьей

Напомним, что официальные фотографии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл появились в сети 21 мая. Через некоторое время неугомонные пользователи нашли забавный недостаток на двух фотографиях, где маленькие помощницы невесты держат один букетик цветов на двоих.