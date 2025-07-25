В Германии на заседании горсовета начали транслировать фильм для взрослых со свастикой
- Во время онлайн-заседания городского совета в Бодман-Людвигсгафене хакеры взломали видеотрансляцию, транслируя порнографию с нацистской символикой.
- Мэрия заменит программное обеспечение, чтобы сделать доступ безопасным, и подала заявление в полицию.
Во время онлайн-заседания городского совета в Бодман-Людвигсгафене (юг Германии) неизвестные хакеры взломали видеотрансляцию. На ней начали транслировать материалы для взрослых с нацистской символикой.
Трансляцию быстро прервали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Spiegel.
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Что известно об инциденте в немецкой мэрии?
Как сообщает Spiegel, инцидент произошел через полчаса после начала заседания. В зале находились около 20 человек и еще пятеро – на платформе Zoom. Злоумышленники начали демонстрацию экрана, транслируя порнографию со свастикой.
Городской голова Кристоф Штольц немедленно остановил трансляцию. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
Сейчас мы изучаем, как сделать доступ безопасным в будущем, а также предотвращать такие случаи и отслеживать их,
– отметил мэр.
В муниципалитете обещают заменить программное обеспечение для передачи данных будет заменено.
По поводу инцидента было подано заявление в полицию.
Отмечается, что в течение многих лет этот муниципалитет транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли принимать в них участие из дома.