В Германии на заседании горсовета начали транслировать фильм для взрослых со свастикой

Во время онлайн-заседания городского совета в Бодман-Людвигсгафене (юг Германии) неизвестные хакеры взломали видеотрансляцию. На ней начали транслировать материалы для взрослых с нацистской символикой.

Трансляцию быстро прервали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Spiegel.

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Что известно об инциденте в немецкой мэрии?

Как сообщает Spiegel, инцидент произошел через полчаса после начала заседания. В зале находились около 20 человек и еще пятеро – на платформе Zoom. Злоумышленники начали демонстрацию экрана, транслируя порнографию со свастикой.

Городской голова Кристоф Штольц немедленно остановил трансляцию. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Сейчас мы изучаем, как сделать доступ безопасным в будущем, а также предотвращать такие случаи и отслеживать их,

– отметил мэр.

В муниципалитете обещают заменить программное обеспечение для передачи данных будет заменено.

По поводу инцидента было подано заявление в полицию.

Отмечается, что в течение многих лет этот муниципалитет транслировал заседания своего совета онлайн, чтобы заинтересованные граждане могли принимать в них участие из дома.