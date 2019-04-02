Куда приведет Украину кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни

Богатая Украина возможна. Не через 2 года. И даже не через 5... Мы бедные и путь к богатству будет долгим.

Когда рядом сидят Айварас и Данилюк Зеленский говорит, что сотрудничество с МВФ очень важно. И это видит 100 человек. Для этих 100 человек он это и говорит... А потом выходит 3-я серия 3-го сезона "Слуги Народа", самого длинного агитационного ролика в истории. И вот там, в конце, в стране мечтаний Зеленского МВФ оказывается злыми буржуинами, которые не дают развиваться Украине. А в ЕС нас никто не любит. И только чтобы идти дальше вперед вся страна скидывает свое золото, платит по долгам и настает всемирной счастье. А иначе было бы рабство в предбаннике у ЕС...

И это видят миллионы людей. И миллионам людей продают именно эту идею. В их незащищенный мозг, который расслаблен, ведь он смотрит просто комедию, вкладывают идеи русского мира, выгодные украинским олигархам, мечтающим сохранить монополию на власть в Украине.

Аминь.

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Вот он, идеальный мир человека из русского мира. Когда заговор. Когда все вокруг против нас. Особенно буржуи. И если бы не они, мы бы уже давно… И только удавка долга не дает стране развиваться. Только злобный Запад не дает открыть все наши таланты.

Это русский мир. И это опасно. И именно с этим пришел на выборы кандидат-лидер. Кандидат, для которого "Сваты" – святы, а МВФ – плохие парни, которые угнетают Украину.

Этот тезис характерен, кстати, для популистических режимов Латинской Америки. Там тоже привыкли во всем обвинять МВФ. Де факто обвиняют в собственной глупости и жадности. Ведь раз за разом доводят страну до кризиса. В кризисе им нужна помощь. В такие моменты приходит МВФ. Как только они чуть подымаются, то посылают МВФ и начинают жизнь заново. Те снова тратят больше, чем зарабатывают. И снова наступает кризис. Странам Латинской Америки еще везет, что рядом США, а значит им достается часть капитала оттуда. Удобно, рядом, один часовой пояс. Деньги есть. Но это не помогает раз за разом не нарываться на кризис. Потому что жить надо по средствам. Хотите много тратить – надо много заработать. Но это долго и скучно, а хочется весело и с задором и прямо сейчас. Но это не работает. А виноват МВФ. А страны остаются бедными...

Так вот, богатая Украина возможна. Не через 2 года. И даже не через 5. Это важно. Мы бедные и путь к богатству будет долгим. Мы слишком долго валяли дурака, чтобы теперь быстро догнать остальных. Это плата за наши ошибки. И только инвестиции могут принести нам экономический рост. И да, только внешние инвестиции. Потому что мы бедная страна. Мы отстали в технологиях. У нас до невозможности карликовая экономика.

Мы должны открыться миру, а не закрываться от него в украинской уникальности. Мы должны понять, что никто в мире не строит козни против Украины. Мы должны понять, что ЕС и США, МВФ и Мировому Банку выгодна богатая Украина. И да, мы однажды сможем выплатить долг МВФ и забыть о сотрудничестве с ним. Но только тогда, когда выполним программу МВФ. Не скидываясь золотыми зубами, а просто привлекая кредиты у других игроков, у инвесторов. И привлекая прямые инвестиции.

Нет глупее затеи, чем обнулить свой долг. Потому что тогда вы лишаете свою экономику ресурса. Долги во всем мире рефинансируют. И главное просто не допускать роста долга относительно нашего ВВП. И сейчас наш долг снижается. Благодаря сотрудничеству с МВФ. Который заставляет нас сдерживать свои аппетиты. И вот за 2 года отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 62%. Вот как надо уменьшать долг, а не принося последние на Майдан, чтобы скинуться. Потому что больше всех избавится от МВФ мечтают украинские чиновники. И украинские олигархи. Это их страна мечты. Страна мечты Коломойского. И особенно прекрасно изображать, чтобы твои мечты оплатили простые люди.

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А знаете с чего все началось? С того, что в 1991 году Кравчук сказал на встрече с диаспорой в Чикаго, когда у него спросили, когда же Украина сделает все, что сделала Польша. На что наш седой аксакал ответил, что "мы пойдем своим путем". И пошли. И где теперь Польша, а где Украина?

Посылание МВФ и ЕС сейчас – это тот же финт ушами, только в современной обработке. Мы снова кричим, что мы уникальные и поэтому пойдем своим путем. Беда в том, что этот путь ведет куда угодно, только не к цели. Потому что к цели есть одна дорога. Короткая. И правильная. Известная всему миру. На которую нас пытается поставить Запад. А мы вечно кричим, что у нас свой путь, и бежим через кусты, в лес, тонем в болоте, блуждаем по тропинкам в степях и ни капли не приближаемся к цели. Потом нас находят, моют, лечат и снова ставят на дорогу к цели. По которой давно идут успешные страны. А что мы? Снова скажем, что МВФ – это зло, что они нас просто хотят использовать? Что мы пойдем своим путем, потому что у нас уникальная украинская ментальность?

Стокгольмский синдром украинского общества. Олигархи держат его в заложниках и скармливают ему сериалы, в которых народу рассказывают, что если выгнать тех, кто мешает олигархам, то сразу наступит счастье. Ну что ж, посмотрим.

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