Сведем счеты с маньяком Лениным, – депутаты поскандалили в Раде из-за рынка земли
Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Украина наконец покончит с коммунизмом, приняв законопроект об открытии рынка земли. Противников соответствующего документа он назвал "миньонами" России, которая убила миллионы украинцев.
В начале рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли в парламенте фракция "Слуга народа" окружила трибуну Верховной Рады. Потураев сообщил, что он с коллегами сделает все, чтобы украинцам вернули землю раз и навсегда.
Интересно! Под Радой проходит митинг против открытия рынка земли, принесли свинью в гробу: фото
Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм, мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства земли,
– отметил он.
Потураев назвал противников законопроекта об открытии рынка земли потомками Ежова и Берии – кровавых палачей украинского народа. Нардеп указывал пальцем на депутатов из ОПЗЖ, которые пытались блокировать трибуну.
По словам нардепа, "Слуги народа" не позволят снова превратить украинцев в рабов. Также добавил, что у всех соседей Украины есть рынок земли. Поэтому он должен быть и у украинцев.
Люди имеют право пользоваться собственной землей и зарабатывать на ней,
– сказал Потураев.
Вместе с коллегами он выкрикивал "Землю – украинцам!", и добавил, что сегодня с этим будет покончено раз и навсегда, украинцам вернут землю.
В ответ на слова Потураева Рабинович назвал его подонком, который хочет продать землю Украины.
Выступление Потураева в Верховной Раде: смотрите видео
Что предусматривает законопроект о рынке земли?Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.
Соответственно, государственную и коммунальную землю можно будет купить на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.
Что известно о Никите Потураеве?
- Украинский политик, народный депутат 9-го созыва от партии "Слуга народа".
- Работал на руководящих должностях в медиахолдинг "Стар Лайт Медиа", был директором "Фокус Медиа".
- Занимал должность первого заместителя председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
- Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам.
- С августа 2019 года заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, председатель подкомитета по вопросам информационной политики.