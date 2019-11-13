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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
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      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      Сведем счеты с маньяком Лениным, – депутаты поскандалили в Раде из-за рынка земли

      25 Читати новину українською

      Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Украина наконец покончит с коммунизмом, приняв законопроект об открытии рынка земли. Противников соответствующего документа он назвал "миньонами" России, которая убила миллионы украинцев.

      В начале рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли в парламенте фракция "Слуга народа" окружила трибуну Верховной Рады. Потураев сообщил, что он с коллегами сделает все, чтобы украинцам вернули землю раз и навсегда.

      Интересно! Под Радой проходит митинг против открытия рынка земли, принесли свинью в гробу: фото

      Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм, мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства земли,
      – отметил он.

      Потураев назвал противников законопроекта об открытии рынка земли потомками Ежова и Берии – кровавых палачей украинского народа. Нардеп указывал пальцем на депутатов из ОПЗЖ, которые пытались блокировать трибуну.

      По словам нардепа, "Слуги народа" не позволят снова превратить украинцев в рабов. Также добавил, что у всех соседей Украины есть рынок земли. Поэтому он должен быть и у украинцев.

      Люди имеют право пользоваться собственной землей и зарабатывать на ней,
      – сказал Потураев.

      Вместе с коллегами он выкрикивал "Землю – украинцам!", и добавил, что сегодня с этим будет покончено раз и навсегда, украинцам вернут землю.

      В ответ на слова Потураева Рабинович назвал его подонком, который хочет продать землю Украины.

      Выступление Потураева в Верховной Раде: смотрите видео

      Что предусматривает законопроект о рынке земли?Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.

      Соответственно, государственную и коммунальную землю можно будет купить на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

      Что известно о Никите Потураеве?

      • Украинский политик, народный депутат 9-го созыва от партии "Слуга народа".
      • Работал на руководящих должностях в медиахолдинг "Стар Лайт Медиа", был директором "Фокус Медиа".
      • Занимал должность первого заместителя председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
      • Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам.
      • С августа 2019 года заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, председатель подкомитета по вопросам информационной политики.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Рынок земли Новости политики Верховная Рада Слуга народа Скандал Вадим Рабинович
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