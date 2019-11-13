Сведем счеты с маньяком Лениным, – депутаты поскандалили в Раде из-за рынка земли

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что Украина наконец покончит с коммунизмом, приняв законопроект об открытии рынка земли. Противников соответствующего документа он назвал "миньонами" России, которая убила миллионы украинцев.

В начале рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли в парламенте фракция "Слуга народа" окружила трибуну Верховной Рады. Потураев сообщил, что он с коллегами сделает все, чтобы украинцам вернули землю раз и навсегда.

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Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм, мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства земли,

– отметил он.

Потураев назвал противников законопроекта об открытии рынка земли потомками Ежова и Берии – кровавых палачей украинского народа. Нардеп указывал пальцем на депутатов из ОПЗЖ, которые пытались блокировать трибуну.

По словам нардепа, "Слуги народа" не позволят снова превратить украинцев в рабов. Также добавил, что у всех соседей Украины есть рынок земли. Поэтому он должен быть и у украинцев.

Люди имеют право пользоваться собственной землей и зарабатывать на ней,

– сказал Потураев.

Вместе с коллегами он выкрикивал "Землю – украинцам!", и добавил, что сегодня с этим будет покончено раз и навсегда, украинцам вернут землю.

В ответ на слова Потураева Рабинович назвал его подонком, который хочет продать землю Украины.

Выступление Потураева в Верховной Раде: смотрите видео

Что предусматривает законопроект о рынке земли?Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.



Соответственно, государственную и коммунальную землю можно будет купить на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

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