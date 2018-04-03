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Свекра сестры Кейт Миддлтон обвиняют в изнасиловании: детали

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Дэвид Мэтьюз на свадьбе Пиппы Миддлтон
Дэвид Мэтьюз на свадьбе Пиппы Миддлтон / Getty images

Отец мужа Пиппы Миддлтон попал в громкий секс-скандал. Вся Великобритания удивлена арестом мужчины из-за обвинения в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

74-летнего миллиардера Дэвида Мэтьюза задержали во Франции. Полиция пока не разглашает детали уголовного дела. Однако, по словам инсайдеров, свекра Пиппы Миддлтон обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Ни возраст, ни имя потерпевшей не разглашают.

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Дэвида Мэтьюза обвиняют в изнасиловании

Арест провели 27 марта во французском аэропорту Орли. Против Дэвида Мэтьюза открыли уголовное производство.

Я могу подтвердить, что 27 марта Дэвид Мэтьюз был арестован полицейскими по защите несовершеннолетних. После этого Государственная прокуратура Парижа начала судебное расследование,
– отметил представитель французского суда.

По информации СМИ, преступление миллиардер совершил в конце 90-х. Дэвид Мэтьюз опровергает все обвинения и называет их ложными.

Теги: LifeStyle Великобритания Кейт Миддлтон Изнасилование
Источник: The Sun
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