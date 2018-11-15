Свекровь судьи "купила" дом за почти 2 миллиона гривен, продавая ягоды на рынке

С начала судебной реформы мы встречали немало случаев, когда судьи не могли объяснить происхождение собственных состояний. Часть из них сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро. Сыщики доказывают, что служители Фемиды в декларациях указывают неправду.

Фигурирует в одном из уголовных производств лауреатка нашей антипремии – судья "реформированного" Верховного суда Ольга Ступак.

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Это одна из 29-ти судей, которая на момент назначения имела отрицательное заключение от Общественного совета добропорядочности. Активисты обнаружили, что судья соврала в своей декларации.



Судья Ольга Ступак

В 2017-м году муж Ольги Ступак приобрел автомобиль BMW Х5 за полтора миллиона гривен. По словам судьи, эти средства выручили за продажу другой машины – Toyota Land Cruiser – и семейных сбережений.

Однако детективы Антикоррупционного бюро доказали, что Land Cruiser был продан лишь через месяц после покупки BMW Х5. То есть расплатиться за новое авто средствами от продажи старого супруги просто не могли. К тому же, затраты на покупку машины почти полностью покрывают годовые доходы семьи Ступак. Получается, что судья смогла прожить год на 11 тысяч гривен.

Однако, это еще не все. Семья Ольги Ступак живет в большом доме под Киевом. Этот особняк, площадью 380 "квадратов", в собственности ее свекрови Екатерины Ступак. В 2015-м году 76-летняя женщина приобрела его за 1 миллион 800 тысяч гривен. Это в то время, как бизнес свекровь судьи вела до 2010-го года. И незначительный – продавала ягоды на рынке.

И цена дома, и то, что на него заработала свекровь, оказались очередной ложью. Из определений суда стало известно, что деньги на покупку этого дома Екатерине Ступак перечислил... собственный сын, то есть муж судьи. К тому же, реальная цена поместья оказалась несколько выше: кроме 1 миллиона 800 тысяч, семья продавца дополнительно получила еще 750 тысяч гривен.

То есть новоназначенная судья Верховного суда солгала относительно источников покупки машины и дома в своей декларации, и это доказано органами следствия.

Антипремию "НеЧесть Недели" за неоднократную ложь в своей декларации и сокрытие реальных состояний получает судья Верховного суда Ольга Ступак.



"НЕчесть недели" – судья Ольга Ступак

Лауреата нашей премии, как и Ольгу Ступак, назначили на должность недавно. Это судья Конституционного суда Украины Василий Лемак. Однако Служитель Фемиды уже успел продемонстрировать собственное видение моратория на продажу земли.

В прошлом году Верховная Рада вконтре проголосовала за продление запрета на продажу земли еще на один год. Недовольные таким решением депутаты обратились в Конституционный суд и попросили проверить, законны ли положения Земельного кодекса, которые препятствуют людям распоряжаться своей собственностью.

В итоге Большая палата Конституционного суда отказала открывать производство по этому вопросу. По мнению суда, решать ситуацию с мораторием должны сами депутаты Верховной Рады.

Не согласился с такой позицией судья Василий Лемак, который изложил свое особое мнение об этом представлении.



Судья Василий Лемак

По словам Лемака, сейчас существует противоречие: с одной стороны, Конституция гарантирует право собственности на землю, с другой – устанавливает ограничение реализовать такое право только на основании закона. При этом, государство в лице депутатов издает законы, которым эту землю продавать запрещает.

Судья подчеркнул, что мораторий продлится до вступления в силу нового закона о сельскохозяйственных землях, но когда его примут в парламенте – неизвестно. Поэтому люди, которые имеют собственные земельные участки, просто-напросто не знают, когда же государство позволит их продавать. А они должны четко понимать, какие их права и как их реализовывать.

От этого страдают не только люди, но и аграрный бизнес, т. е. значительная часть украинской экономики. Судья Лемак отметил, что эта ситуация также противоречит интересам государства, потому что не защищает права своих предпринимателей.

В заключении своего отдельного мнения Василий Лемак призвал нардепов проголосовать за все необходимые законы, чтобы ситуацию с запретом продажи земли исправить.

Премию "Честь недели" за решение, в котором учитываются и защищаются права граждан Украины на право распоряжаться собственным имуществом, получает судья Конституционного суда Украины Василий Лемак.



"Честь недели" – судья Василий Лемак

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НеЧесть" смотрите здесь.