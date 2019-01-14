Сверхрезультативный легионер впервые признан лучшим баскетболистом месяца в Украине

За звание лучшего баскетболиста Суперлиги Пари-Матч в декабре шла настоящая борьба. Если тренеры отдавали предпочтение Делвану Грэму из харьковского "Политехника", то в голосовании болельщиков победу одержал харизматичный Кирилл Фесенко из "Днепра"

В итоге самым ценным баскетболистом Суперлиги Пари-Матч в декабре стал "политехник" Делван Грэм. Игровые показатели форварда из Харькова в прошлом месяце: впечатляющие дабл-дабл в каждой игре и рейтинг эффективности не ниже 23 – 21,8 очков и 13,5 подборов в среднем за игру. Лидер "Политехника" стал одним из самых эффективных игроков декабря (РЕ 28).

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Вторым стал Кирилл Фесенко, третьим Кейт Омера. Четвертую и пятую ступеньку заняли два претендента: Александр Мишула и Малик Трент.