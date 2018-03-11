Сверхскоростной поезд длиной 415 метров впервые протестировали в Пекине

В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing. Он состоит из 16 вагонов. Общая длина поезда 415 метров.

Об этом пишет китайское агентство Xinhua, передает "РБК-Украина".

Скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов.

Читайте также: Беспилотные грузовики Tesla доставили первый товар

За один раз поезд может перевозить до 1,1 тысячи пассажиров.

Как рассказал разработчик, в ближайшее время должны провести еще 28 испытаний, после компания сможет получить разрешение на проектирование и изготовление этих поездов.

В последние десятилетия Китай активно развивает сеть высокоскоростных железных дорог. Сейчас она является самой длинной в мире, около трети всей сети рассчитана на скорость 350 км/ч.