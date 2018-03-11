Сверхскоростной поезд длиной 415 метров впервые протестировали в Пекине
В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing. Он состоит из 16 вагонов. Общая длина поезда 415 метров.
Об этом пишет китайское агентство Xinhua, передает "РБК-Украина".
Скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов.
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За один раз поезд может перевозить до 1,1 тысячи пассажиров.
Как рассказал разработчик, в ближайшее время должны провести еще 28 испытаний, после компания сможет получить разрешение на проектирование и изготовление этих поездов.
В последние десятилетия Китай активно развивает сеть высокоскоростных железных дорог. Сейчас она является самой длинной в мире, около трети всей сети рассчитана на скорость 350 км/ч.