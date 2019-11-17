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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Сверхсложная спецоперация: как стадо коров едва не сорвало миссию украинских морпехов

      Рекрут.UA. Морская пехота 103 Читати новину українською

      Военный журналист Алексей Чубашев и морпехи 503 отдельного батальона продолжают оттачивать навыки на международных учениях НАТО. Прошлый день для Алексея был настоящим испытанием. Горный марш-бросок обессилил его настолько, что встал вопрос о его эвакуации в больницу.

      К счастью, молодой и закаленный организм самостоятельно поборол тотальное истощение. Но на полноценное восстановление времени нет, так как командиры уже подготовили особую миссию. Она может стать самой опасной на этих учениях.

      В предыдущей серии: Первыми почувствовали агрессию Кремля: впечатляющее видео с учений украинских морпехов

      Командир отделения выбрал Алексея в спецгруппу, которую отправляют в разведку. Задача не просто повышенного, а самого высокого уровня ответственности. Ребятам лаконично подчеркнули – наименьшего права на ошибку нет. Ни командование учений, ни международные партнеры о вылазке не знают, а придется действовать на грани фола. Если спецгруппу обнаружит патруль, то влетит Алексею, и командиру Алексея, и командирам командиров Алексея.

      Главная цель: поставить морпехов в условия, максимально приближенные к боевым, сгенерировать нужный уровень адреналина и спровоцировать реальную ответственность за малейшую ошибку.

      Есть инфа, что здесь есть скопление техники. Нужно выяснить в этом квадрате, который расположен буквально через 5 километров. Определить количество техники, классификацию, то есть гусеничка ли это, или колесная техника, это БТР, БМП, танки, артиллерия, личный состав и его количество, охрана и т. д,
      – пояснил командир отделения Юрий Суворов.

      Суть задания вроде простая: ребятам нужно тайком сфотографировать условный лагерь "врага" и оперативно передать данные командованию. Но есть нюанс. Условный лагерь – это склад, который расположен в "желтой" зоне. Это территория с ограниченным доступом, где размещены боеприпасы, техника и оружие, которое используют во время военных маневров. Вся сложность в том, что качественное фото склада, реально сделать только с соседней горы. Она вообще находится в "красном" квадрате – это территория, которую используют для отработки выстрелов.

      Хлопці мають сфотографувати умовний табір
      Ребята должны сфотографировать условный лагерь "врага" и передать данные командованию

      Мы знаем, что сегодня в "красный" квадрат снаряды лететь не будут. Но эта зона всегда под усиленным наблюдением.

      Разумеется, если у тебя нет смекалки, то ты выполнишь его любой ценой, но если немножко подумать, то можно найти и другой способ решения этой задачи. Имею в виду, что нужно не напролом это делать. А тихонечко себе обойти, сфотографировать и уйти,
      – отметил офицер и оператор программы "Рекрут.UA" ВСУ Егор Трошкин.

      Командир отделения добавил, что в квадрате спецоперации они будут находиться незаконно. И рассчитывать они могут только на себя. "Там не будет ни эвакуации, ни поддержки. Там мы один живой организм. Если кто-то из нас остается там, то мы все остаемся", – подчеркнул командир.

      У квадраті спецоперації хлопці будуть перебувати незаконно
      В квадрате спецоперации ребята будут находиться незаконно

      Ребята уже не первый год работают как один организм на войне. Для них эта задача – повторение уже давно пройденного материала. А вот Алексей в разведке впервые. Наш военный журналист осознает, что он "риск" для группы. Он твердо настроен собрать в кулак все силы, весь опыт, добытый в ССО и десанте, чтобы не подвести морских пехотинцев.

      Разведка – это комплекс. В определении разведки сказано, что разведку ведут все и постоянно. От рядового до генерала. Наблюдением, подслушиванием, анализом информации, и даже, просматривая страницу в Фейсбуке на сепарском сайте – это тоже разведка,
      отметил командир батальона Вадим Сухареский.

      Понятно, что передвигаться в разведке нужно очень осторожно. А в горах это еще и физически сложно из-за постоянных подъемов и спусков. Поэтому каждый шаг обдуманный и взвешенный, с полным обзором на 360. Во время спецоперации ребята поняли, что на местности они как на ладони. Нужен новый план. Незаметно дойти до точки назначения у ребят не получится. Поэтому они решают вообще выйти за территорию полигона и подняться на нужную гору с другой стороны.

      Командир відділення Юрій Суворов
      Командир отделения Юрий Суворов

      Решая одну проблему, ребята столкнулись с другой. За тем, чтобы никто не покидал пределы полигона, следит вертолет. Поэтому группе теперь надо смотреть не только под ноги, но и над головой. Помня, что малейшая ошибка может повлечь серьезные проблемы.

      За тим, щоб ніхто не покидав межі полігону слідкує гелікоптер
      За тем, чтобы никто не покидал пределы полигона, следит вертолет

      Командир подчеркнул, что в случае чрезвычайной ситуации ребята должны разделиться на группки по двое людей. Опыт командира не подвел – чрезвычайная ситуация наступила.

      Интересно! Чем сложны боевые действия в горах: испытания на учениях НАТО

      Однако проблемой стали не пушки, а коровы. Прямо на новом маршруте перед ребятами появился чабан со стадом. Для съемочной группы – это обычные коровы. А вот для опытных воинов – это вполне серьезное основание в очередной раз пересмотреть свой план.

      Почему коровы стали проблемой? Учитывая боевой опыт британских и американских разведчиков – контакт с пастухом в горах может закончиться уничтожением полностью всей группы. У американцев был такой случай – выжил всего один человек. У британцев – не выжил ни один член команды. Поэтому ребята должны избегать пастуха и идти неудобным, но в боевых условиях безопасным путем.

      Инцидент с пастухом случился в 2005 году в горах Афганистана. Четырех "морских котиков" США случайно разоблачил пастух, который сдал их талибам. В кровавой мясорубке выжить удалось только одному американцу – Маркусу Латтреллу. Он написал об этом книгу Lone Survivor, по которой потом сняли фильм.

      Поэтому, ребятам пришлось поменять приоритеты – больше об этом смотрите в видео.

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      Автор: Алексей Чубашев, Ростислав Подолець, Фахрудин Шарафмал
      Теги: Рекрут.UA. Морская пехота Новости Украины Вооруженные силы Украины НАТО Война на Донбассе Война Афганістан Оружие
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