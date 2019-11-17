Сверхсложная спецоперация: как стадо коров едва не сорвало миссию украинских морпехов

Военный журналист Алексей Чубашев и морпехи 503 отдельного батальона продолжают оттачивать навыки на международных учениях НАТО. Прошлый день для Алексея был настоящим испытанием. Горный марш-бросок обессилил его настолько, что встал вопрос о его эвакуации в больницу.

К счастью, молодой и закаленный организм самостоятельно поборол тотальное истощение. Но на полноценное восстановление времени нет, так как командиры уже подготовили особую миссию. Она может стать самой опасной на этих учениях.

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Командир отделения выбрал Алексея в спецгруппу, которую отправляют в разведку. Задача не просто повышенного, а самого высокого уровня ответственности. Ребятам лаконично подчеркнули – наименьшего права на ошибку нет. Ни командование учений, ни международные партнеры о вылазке не знают, а придется действовать на грани фола. Если спецгруппу обнаружит патруль, то влетит Алексею, и командиру Алексея, и командирам командиров Алексея.

Главная цель: поставить морпехов в условия, максимально приближенные к боевым, сгенерировать нужный уровень адреналина и спровоцировать реальную ответственность за малейшую ошибку.

Есть инфа, что здесь есть скопление техники. Нужно выяснить в этом квадрате, который расположен буквально через 5 километров. Определить количество техники, классификацию, то есть гусеничка ли это, или колесная техника, это БТР, БМП, танки, артиллерия, личный состав и его количество, охрана и т. д,

– пояснил командир отделения Юрий Суворов.

Суть задания вроде простая: ребятам нужно тайком сфотографировать условный лагерь "врага" и оперативно передать данные командованию. Но есть нюанс. Условный лагерь – это склад, который расположен в "желтой" зоне. Это территория с ограниченным доступом, где размещены боеприпасы, техника и оружие, которое используют во время военных маневров. Вся сложность в том, что качественное фото склада, реально сделать только с соседней горы. Она вообще находится в "красном" квадрате – это территория, которую используют для отработки выстрелов.



Ребята должны сфотографировать условный лагерь "врага" и передать данные командованию

Мы знаем, что сегодня в "красный" квадрат снаряды лететь не будут. Но эта зона всегда под усиленным наблюдением.

Разумеется, если у тебя нет смекалки, то ты выполнишь его любой ценой, но если немножко подумать, то можно найти и другой способ решения этой задачи. Имею в виду, что нужно не напролом это делать. А тихонечко себе обойти, сфотографировать и уйти,

– отметил офицер и оператор программы "Рекрут.UA" ВСУ Егор Трошкин.

Командир отделения добавил, что в квадрате спецоперации они будут находиться незаконно. И рассчитывать они могут только на себя. "Там не будет ни эвакуации, ни поддержки. Там мы один живой организм. Если кто-то из нас остается там, то мы все остаемся", – подчеркнул командир.



В квадрате спецоперации ребята будут находиться незаконно

Ребята уже не первый год работают как один организм на войне. Для них эта задача – повторение уже давно пройденного материала. А вот Алексей в разведке впервые. Наш военный журналист осознает, что он "риск" для группы. Он твердо настроен собрать в кулак все силы, весь опыт, добытый в ССО и десанте, чтобы не подвести морских пехотинцев.

Разведка – это комплекс. В определении разведки сказано, что разведку ведут все и постоянно. От рядового до генерала. Наблюдением, подслушиванием, анализом информации, и даже, просматривая страницу в Фейсбуке на сепарском сайте – это тоже разведка,

– отметил командир батальона Вадим Сухареский.

Понятно, что передвигаться в разведке нужно очень осторожно. А в горах это еще и физически сложно из-за постоянных подъемов и спусков. Поэтому каждый шаг обдуманный и взвешенный, с полным обзором на 360. Во время спецоперации ребята поняли, что на местности они как на ладони. Нужен новый план. Незаметно дойти до точки назначения у ребят не получится. Поэтому они решают вообще выйти за территорию полигона и подняться на нужную гору с другой стороны.



Командир отделения Юрий Суворов

Решая одну проблему, ребята столкнулись с другой. За тем, чтобы никто не покидал пределы полигона, следит вертолет. Поэтому группе теперь надо смотреть не только под ноги, но и над головой. Помня, что малейшая ошибка может повлечь серьезные проблемы.



За тем, чтобы никто не покидал пределы полигона, следит вертолет

Командир подчеркнул, что в случае чрезвычайной ситуации ребята должны разделиться на группки по двое людей. Опыт командира не подвел – чрезвычайная ситуация наступила.

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Однако проблемой стали не пушки, а коровы. Прямо на новом маршруте перед ребятами появился чабан со стадом. Для съемочной группы – это обычные коровы. А вот для опытных воинов – это вполне серьезное основание в очередной раз пересмотреть свой план.

Почему коровы стали проблемой? Учитывая боевой опыт британских и американских разведчиков – контакт с пастухом в горах может закончиться уничтожением полностью всей группы. У американцев был такой случай – выжил всего один человек. У британцев – не выжил ни один член команды. Поэтому ребята должны избегать пастуха и идти неудобным, но в боевых условиях безопасным путем.

Инцидент с пастухом случился в 2005 году в горах Афганистана. Четырех "морских котиков" США случайно разоблачил пастух, который сдал их талибам. В кровавой мясорубке выжить удалось только одному американцу – Маркусу Латтреллу. Он написал об этом книгу Lone Survivor, по которой потом сняли фильм.

Поэтому, ребятам пришлось поменять приоритеты – больше об этом смотрите в видео.