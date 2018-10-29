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      Сверят часы по многим проблемам: в Кремле прокомментировали предстоящую встречу Трампа с Путиным

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      В Кремле рассказали, что будут обсуждать Трамп с Путиным во время встречи
      В Кремле рассказали, что будут обсуждать Трамп с Путиным во время встречи / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и США на предстоящей встрече в Париже.

      Об этом информирует ТАСС.

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      Встреча пройдет в рамках международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона,
      – рассказал представитель Кремля журналистам.

      По его словам, "главная цель встречи – сверка часов".

      У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, как и раньше, очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД", – отметил Песков.

      На его взгляд, все будет на повестке дня встречи в Париже. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты обсудят двусторонние российско-американские отношения.

      "Это сверка часов и является главной целью подобных встреч", – пояснил Песков.

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

      Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      ​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Новости США Новости России Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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