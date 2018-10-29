Сверят часы по многим проблемам: в Кремле прокомментировали предстоящую встречу Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будут обсуждать лидеры России и США на предстоящей встрече в Париже.

Об этом информирует ТАСС.

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Встреча пройдет в рамках международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона,

– рассказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, "главная цель встречи – сверка часов".

У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, как и раньше, очень много вопросов, касающихся стабильности, тем более в контексте озвученного намерения Соединенных Штатов Америки выйти из ДРСМД", – отметил Песков.

На его взгляд, все будет на повестке дня встречи в Париже. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что президенты обсудят двусторонние российско-американские отношения.

"Это сверка часов и является главной целью подобных встреч", – пояснил Песков.

Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия данного соглашения.

Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.