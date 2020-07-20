21 июля страна отметит годовщину внеочередных выборов в Верховную Раду. Пришло время выставлять первые оценки и подводить первые итоги.

Что общего между текущим составом ВР и звездным небом?

Глядя на небо, мы смотрим в прошлое. Звезды видятся такими, какими они были десятки, сотни, тысячи лет назад: столько времени нужно, чтобы их свет дошел до нас. Возможно, некоторые из них уже погасли, но Земля продолжает ими наслаждаться.

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Глядя на действующий парламент, мы тоже смотрим в прошлое.

Наблюдаем Украину годичной давности. Видим симпатии и надежды прошлого лета – и понимаем, насколько они успели измениться.

В Раде IX созыва все еще имеется номинальное однопартийное большинство, хоть и расползающееся де-факто. Это напоминание о том времени, когда Владимир Зеленский не просто был фантастически популярен, но и мог поделиться народной любовью с кем угодно. Словно мифический Мидас, президент Зе превращал в электоральное золото все, к чему прикасался.

Воодушевленное население голосовало за случайных людей только потому, что они баллотировались под логотипом "Слуги народа". Кандидаты, возникшие из ниоткуда, громили опытных тяжеловесов-мажоритарщиков.

Но все это – уже история. Мажоритарки на парламентских выборах больше не будет, Владимир Александрович растерял свои волшебные способности, а прошлогодний результат уже недосягаем для президентской партии.

"Голос"

В Раде IX созыва заседают депутаты от "Голоса". Люди, которым сегодняшняя социология не оставляет никаких шансов попасть в парламент. Это отголосок того времени, когда страна еще пыталась выбраться из эмоционального клинча, порожденного президентскими выборами.

Появление Вакарчука и компании давало надежду, что раскол общества на "порохоботов" и "зелефанов" может быть преодолен. Что победившей Зе-команде можно противопоставить не проигравшую команду Порошенко, а нечто новое. Но за прошедшие месяцы эта надежда угасла. "Голос" так и не стал полноценной политической альтернативой. Роль главного оппозиционера-патриота застолбил за собой бывший президент. А избиратели Петра Алексеевича, попытавшиеся переключиться на новый проект, быстро разочаровались и вернулись обратно.

ОПЗЖ и ЕС

В Раде IX созыва ОПЗЖ и ЕС представлены намного скромнее, чем позволяет их нынешний электоральный вес. Это привет из того времени, когда в Украине будто бы наметилось сглаживание идеологических крайностей. Победа Зеленского казалась триумфом центризма, оттеснившего на второй план пророссийские и радикально-патриотические взгляды.

Президент-шоумен со своей партией выглядел удачным компромиссным вариантом. Но спустя год этот расплывчатый компромисс устраивает все меньше граждан, а непримиримые антиподы постепенно берут реванш. Рейтинги гаранта и "Слуги народа" падают, рейтинги "Евросолидарности" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" растут.

И расстановка сил в парламенте уже не отражает расстановку сил в обществе: это все та же история о погасших звездах, чей свет еще виден под куполом Верховной Рады.

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"Батькивщина"

Правда, одно исключение на парламентском небосклоне все-таки присутствует. Старая добрая "Батькивщина", ведомая нестареющей Юлией Владимировной, и сегодня набирает те же 8%, что и в июле 2019 года. За прошедшее время госпожа Тимошенко с соратниками ничего не потеряла, ничего не приобрела и вряд ли кого-то этим удивила. Должно же быть в нашем мире хоть что-то неизменное!