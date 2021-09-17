Свет в сгоревшем доме: как "Харьковоблэнерго" нагло ворует миллионы
Источник:"Схемы" на 24 канале
Контрольный пакет акций предприятия "Харьковоблэнерго" остается у государства. Его приватизацию, как и ряда других объектов, внезапно остановил Совет национальной безопасности и обороны Украины и сам президент Владимир Зеленский.
Крупнейшие госпредприятия и фабрики-заводы Украины начали продавать по дешевке еще в 1990-х годах. Именно тогда и сформировался основной украинский олигархат.
Предыдущий выпуск Целый ряд факторов: "Схемы" заявили о вероятных нарушениях во время конкурса на голову БЭБ
Вместо прибыли госактивы часто становятся убыточным бременем самых украинцев. Политики, приходя к власти, не спешат наводить порядок на госпредприятиях, а зарабатывают на них.
В Украине состоится приватизация
В июне 2021 года на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко рассказал о будущем государственных предприятий. Говорится о том, что в государстве в ближайшее время состоится большая приватизация.
"Со времен "Криворожстали" это будет впервые", – подчеркнул Сенниченко.Справка. Крупнейший металлургический завод Украины под названием "Криворожсталь" продали в 2005 году. Завод купила зарубежная компания за рекордные 24 миллиарда гривен. За аукционом в прямом эфире могла наблюдать вся страна.
Сам Владимир Зеленский считает, что государство должно избавиться от максимально всего. "Я согласен с позицией европейцев и США, государство не является крутым управленцем и менеджером", – пояснил президент.
Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по подсчетам правительства, позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд гривен.
Украина планировала продать такие крупные госпредприятия, как:
- Завод "Большевик" в Киеве;
- Одесский припортовый завод;
- 3 тепловые электростанции;
- 6 облэнерго в нескольких регионах.
Однако продажу откладывали из-за пандемии коронавируса. Впоследствии большую приватизацию разблокировали, хоть в конце июля 2021 года СНБО снова приостановила. Облэнерго остаются у государства.
"Схема" обнаружила еще одно предприятие, на котором, похоже, могут зарабатывать нечестным образом. Говорится об одной из крупнейших энергораспределительных компаний в Украине – "Харьковоблэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Меньшая доля – одному из влиятельных украинских политиков-олигархов – Вадиму Новинскому.
Вадим Новинский контролирует компанию / Коллаж 24 канала
Компания насчитывает фантастические платежки
Согласно платежным документам "Харьковоблэнерго", в одном из домов в харьковском переулке Хрустальном проживает человек, который, вроде бы, потребляет электроэнергию в огромных масштабах. Например, на его счету за октябрь 2020 года почти миллион киловатт-часов.
Стоит прочитать Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвое
Журналисты "Схем" обнаружили, что по этому адресу дом, который, по словам соседей, сгорел несколько лет назад. В адрес же продолжают поступать счета за свет.
Журналисты обнаружили махинации в "Харьковоблэнерго": смотрите видео
Такой же расчет и по адресу другого дома в Харькове. В недострое, согласно платежным документам, в октябре 2020 года тоже употребили миллион киловатт-часов электроэнергии. Хотя соседи утверждают, что там уже много лет никто не живет.Заметьте! Подобного объема электроэнергии достаточно, чтобы 1 электромобиль объехал вокруг Земли 167 раз.
Эксперты отмечают, что это огромные объемы. Говорится уже не о бытовом, а о промышленном потребителе.
"Это, пожалуй, человек открыл какую-то большую пекарню и круглосуточно пек пирожки. Это вот такие вот объемы потребления. Или вместо дома, например, там супермаркет", – шутит директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.
Низкие платежки для предприятий
На начало сентября 2021 года 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству в лице Фонда госимущества. Почти 25% – кипрской компании Smart Holding, конечным бенефициаром которой является внефракционный нардеп Вадим Новинский. Еще 10% принадлежат миноритарным акционерам.
Когда-то облэнерго поставляло электроэнергию потребителям и собирало с них деньги. Однако сейчас деньги с потребителей собирают поставщики, крупнейшим из которых в области является "Харьковэнергосбыт", где владелец тоже Новинский.
Важно Воровали миллионами: осудили должностных лиц облэнерго и водоканала Харькова
Письменные обращения к должностным лицам "Харьковоблэнерго" с требованием вмешаться в ситуацию, провести проверку и пресечь возможные незаконные действия игнорируют. Именно во время такого распределения выяснилось, что простые харьковчане начали получать платежки с большими суммами за электроэнергию, которую они не потребляли. Для отдельных крупных потребителей плата, наоборот, уменьшилась – несмотря на то, что эти предприятия не снизили объемов потребления электроэнергии.
Дорогие тракторы, выключатели и кабели
Летом 2021 года "Харьковоблэнерго" приобрел на тендере за более 6 миллионов гривен 2 трактора с дробильной установкой.
В распоряжении "Схем" появился документ, который свидетельствует о том, что госпредприятие могло переплатить за трактора. Победитель тендера – фирма "Спецтехника +" предлагает такую же технику на почти 300 тысяч гривен дешевле. Госпредприятие могло переплатить на 2 тракторах более полумиллиона.
Интересно Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвое
Похожая история произошла в августе 2021, когда "Харьковоблэнерго" закупил на тендере вакуумные выключатели. Цена – почти 70 миллионов гривен. При этом, по словам СМИ, госпредприятие закупило устройства в компании-посредника. Выяснилось, если покупать у производителя, то выключатели будут вдвое дешевле общей суммы договора, который заключило облэнерго.
Тракторы и выключатели предприятия / Коллаж 24 канала
Еще одна закупка, на которую обратили внимание медиа, также состоялась в 2021 году. "Харьковоблэнерго" закупило кабельную продукцию, с помощью которой передается электроэнергия до конечного потребителя – на сумму более 250 миллионов гривен.
Кроме кабельной продукции "Харьковоблэнерго" закупает топливо, электронное оборудование и другие необходимые для его работы устройства. Как показывает журналистский анализ тендеров, там тоже случаются единичные случаи, когда госпредприятие переплатило за продукцию.
У предприятия низкая прибыль
Предприятие "Харьковоблэнерго" контролировал Фонд госимущества. По решению СНБО его должен заменить Минэнерго.
В апреле 2021 года состоялось собрание акционеров, во время которых оценивали работу руководства госпредприятия. Представитель Фонда проголосовал за признание ее "удовлетворительной", несмотря на вероятную переплату при закупках и уголовные дела.
Читайте больше Нанесли ущерб около миллиона гривен, – прокуратура про причину обысков в "Харьковоблэнерго"
"Компания с огромными активами – в тройке в Украине по стоимости активов "Харьковоблэнерго". По показателям или чистой прибыли в тройке худших", – отметил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович.Важно! В 2020 году прибыль "Харьковоблэнерго" составила лишь 5 миллионов гривен. Для сравнения – в частной "ДТЭК Одесские электросети", которая имеет схожие объемы распределения электроэнергии, прибыль в 100 раз больше – это более полумиллиарда гривен.
В Фонде госимущества по запросу "Схем" говорят, что в проблемах компании виновны коммунальные предприятия Харькова, которые годами не платят деньги за поставленную электроэнергию.