Свет в сгоревшем доме: как "Харьковоблэнерго" нагло ворует миллионы

Контрольный пакет акций предприятия "Харьковоблэнерго" остается у государства. Его приватизацию, как и ряда других объектов, внезапно остановил Совет национальной безопасности и обороны Украины и сам президент Владимир Зеленский.

Крупнейшие госпредприятия и фабрики-заводы Украины начали продавать по дешевке еще в 1990-х годах. Именно тогда и сформировался основной украинский олигархат.

Предыдущий выпуск Целый ряд факторов: "Схемы" заявили о вероятных нарушениях во время конкурса на голову БЭБ

Вместо прибыли госактивы часто становятся убыточным бременем самых украинцев. Политики, приходя к власти, не спешат наводить порядок на госпредприятиях, а зарабатывают на них.

В Украине состоится приватизация

В июне 2021 года на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" председатель Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко рассказал о будущем государственных предприятий. Говорится о том, что в государстве в ближайшее время состоится большая приватизация.

"Со времен "Криворожстали" это будет впервые", – подчеркнул Сенниченко.

Крупнейший металлургический завод Украины под названием "Криворожсталь" продали в 2005 году. Завод купила зарубежная компания за рекордные 24 миллиарда гривен. За аукционом в прямом эфире могла наблюдать вся страна.

Сам Владимир Зеленский считает, что государство должно избавиться от максимально всего. "Я согласен с позицией европейцев и США, государство не является крутым управленцем и менеджером", – пояснил президент.

Запланированная продажа крупных государственных предприятий, по подсчетам правительства, позволит увеличить поступления в бюджет на более чем 12 млрд гривен.

Украина планировала продать такие крупные госпредприятия, как:

Завод "Большевик" в Киеве;

Одесский припортовый завод;

3 тепловые электростанции;

6 облэнерго в нескольких регионах.

Однако продажу откладывали из-за пандемии коронавируса. Впоследствии большую приватизацию разблокировали, хоть в конце июля 2021 года СНБО снова приостановила. Облэнерго остаются у государства.

"Схема" обнаружила еще одно предприятие, на котором, похоже, могут зарабатывать нечестным образом. Говорится об одной из крупнейших энергораспределительных компаний в Украине – "Харьковоблэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Меньшая доля – одному из влиятельных украинских политиков-олигархов – Вадиму Новинскому.



Вадим Новинский контролирует компанию / Коллаж 24 канала

Компания насчитывает фантастические платежки

Согласно платежным документам "Харьковоблэнерго", в одном из домов в харьковском переулке Хрустальном проживает человек, который, вроде бы, потребляет электроэнергию в огромных масштабах. Например, на его счету за октябрь 2020 года почти миллион киловатт-часов.

Стоит прочитать Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвое

Журналисты "Схем" обнаружили, что по этому адресу дом, который, по словам соседей, сгорел несколько лет назад. В адрес же продолжают поступать счета за свет.

Журналисты обнаружили махинации в "Харьковоблэнерго": смотрите видео

Такой же расчет и по адресу другого дома в Харькове. В недострое, согласно платежным документам, в октябре 2020 года тоже употребили миллион киловатт-часов электроэнергии. Хотя соседи утверждают, что там уже много лет никто не живет.

! Подобного объема электроэнергии достаточно, чтобы 1 электромобиль объехал вокруг Земли 167 раз.

Эксперты отмечают, что это огромные объемы. Говорится уже не о бытовом, а о промышленном потребителе.

"Это, пожалуй, человек открыл какую-то большую пекарню и круглосуточно пек пирожки. Это вот такие вот объемы потребления. Или вместо дома, например, там супермаркет", – шутит директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.

Низкие платежки для предприятий

На начало сентября 2021 года 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству в лице Фонда госимущества. Почти 25% – кипрской компании Smart Holding, конечным бенефициаром которой является внефракционный нардеп Вадим Новинский. Еще 10% принадлежат миноритарным акционерам.

Когда-то облэнерго поставляло электроэнергию потребителям и собирало с них деньги. Однако сейчас деньги с потребителей собирают поставщики, крупнейшим из которых в области является "Харьковэнергосбыт", где владелец тоже Новинский.

Важно Воровали миллионами: осудили должностных лиц облэнерго и водоканала Харькова

Письменные обращения к должностным лицам "Харьковоблэнерго" с требованием вмешаться в ситуацию, провести проверку и пресечь возможные незаконные действия игнорируют. Именно во время такого распределения выяснилось, что простые харьковчане начали получать платежки с большими суммами за электроэнергию, которую они не потребляли. Для отдельных крупных потребителей плата, наоборот, уменьшилась – несмотря на то, что эти предприятия не снизили объемов потребления электроэнергии.

Дорогие тракторы, выключатели и кабели

Летом 2021 года "Харьковоблэнерго" приобрел на тендере за более 6 миллионов гривен 2 трактора с дробильной установкой.

В распоряжении "Схем" появился документ, который свидетельствует о том, что госпредприятие могло переплатить за трактора. Победитель тендера – фирма "Спецтехника +" предлагает такую ​​же технику на почти 300 тысяч гривен дешевле. Госпредприятие могло переплатить на 2 тракторах более полумиллиона.

Интересно Тариф на электроэнергию у поставщика "последней надежды" вырастет вдвое

Похожая история произошла в августе 2021, когда "Харьковоблэнерго" закупил на тендере вакуумные выключатели. Цена – почти 70 миллионов гривен. При этом, по словам СМИ, госпредприятие закупило устройства в компании-посредника. Выяснилось, если покупать у производителя, то выключатели будут вдвое дешевле общей суммы договора, который заключило облэнерго.



Тракторы и выключатели предприятия / Коллаж 24 канала

Еще одна закупка, на которую обратили внимание медиа, также состоялась в 2021 году. "Харьковоблэнерго" закупило кабельную продукцию, с помощью которой передается электроэнергия до конечного потребителя – на сумму более 250 миллионов гривен.

Кроме кабельной продукции "Харьковоблэнерго" закупает топливо, электронное оборудование и другие необходимые для его работы устройства. Как показывает журналистский анализ тендеров, там тоже случаются единичные случаи, когда госпредприятие переплатило за продукцию.

У предприятия низкая прибыль

Предприятие "Харьковоблэнерго" контролировал Фонд госимущества. По решению СНБО его должен заменить Минэнерго.

В апреле 2021 года состоялось собрание акционеров, во время которых оценивали работу руководства госпредприятия. Представитель Фонда проголосовал за признание ее "удовлетворительной", несмотря на вероятную переплату при закупках и уголовные дела.

Читайте больше Нанесли ущерб около миллиона гривен, – прокуратура про причину обысков в "Харьковоблэнерго"

"Компания с огромными активами – в тройке в Украине по стоимости активов "Харьковоблэнерго". По показателям или чистой прибыли в тройке худших", – отметил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович.

! В 2020 году прибыль "Харьковоблэнерго" составила лишь 5 миллионов гривен. Для сравнения – в частной "ДТЭК Одесские электросети", которая имеет схожие объемы распределения электроэнергии, прибыль в 100 раз больше – это более полумиллиарда гривен.

В Фонде госимущества по запросу "Схем" говорят, что в проблемах компании виновны коммунальные предприятия Харькова, которые годами не платят деньги за поставленную электроэнергию.