"Свет памяти": Лычаковское кладбище во Львове на День всех святых – мистические фото

"Не умирает тот, кто в памяти живых" – под таким лозунгом во Львове на Лычаковском кладбище при поддержке Генерального консульства Польши во Львове 1 ноября состоялась акция "Свет памяти".

День всех святых 1 ноября отмечают во многих католических регионах мира. Важным праздник является и для соседней Украине Польши.

Напомним: 1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

В этот день едва ли не все поляки покупают цветы и специальные лампадки. В течение трех дней (накануне, в день праздника и день после) на дорогах и на кладбищах люди выкладывают эти лампадки и зажигают свечи.

Люди приходят на могилы своих близких, убирают их и молятся за души умерших. 1 ноября везде царит торжественное настроение, могилы усыпаны цветами, а к вечеру кладбища залиты мистическим светом маленьких огоньков из лампадок.

Смотрите фото из группы в фейсбуке Lwowski Klub "Strefa Młodzieży":

Заметим, что участие в действе на кладбищах часто принимают не только католики, но и представители других конфессий, и даже атеисты. Поэтому День всех святых приобретает общенародное значение.