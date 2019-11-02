"Свет памяти": Лычаковское кладбище во Львове на День всех святых – мистические фото
"Не умирает тот, кто в памяти живых" – под таким лозунгом во Львове на Лычаковском кладбище при поддержке Генерального консульства Польши во Львове 1 ноября состоялась акция "Свет памяти".
День всех святых 1 ноября отмечают во многих католических регионах мира. Важным праздник является и для соседней Украине Польши.
Напомним: 1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В этот день едва ли не все поляки покупают цветы и специальные лампадки. В течение трех дней (накануне, в день праздника и день после) на дорогах и на кладбищах люди выкладывают эти лампадки и зажигают свечи.
Люди приходят на могилы своих близких, убирают их и молятся за души умерших. 1 ноября везде царит торжественное настроение, могилы усыпаны цветами, а к вечеру кладбища залиты мистическим светом маленьких огоньков из лампадок.
Смотрите фото из группы в фейсбуке Lwowski Klub "Strefa Młodzieży":
Заметим, что участие в действе на кладбищах часто принимают не только католики, но и представители других конфессий, и даже атеисты. Поэтому День всех святых приобретает общенародное значение.
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