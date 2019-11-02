00:45
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
      Вєсті.UA
      19:08, 1 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      "Свет памяти": Лычаковское кладбище во Львове на День всех святых – мистические фото

      21 Читати новину українською
      Лычаковское кладбище, 1 ноября
      Лычаковское кладбище, 1 ноября / facebook.com/strefaml

      "Не умирает тот, кто в памяти живых" – под таким лозунгом во Львове на Лычаковском кладбище при поддержке Генерального консульства Польши во Львове 1 ноября состоялась акция "Свет памяти".

      День всех святых 1 ноября отмечают во многих католических регионах мира. Важным праздник является и для соседней Украине Польши.

      Напомним: 1 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

      В этот день едва ли не все поляки покупают цветы и специальные лампадки. В течение трех дней (накануне, в день праздника и день после) на дорогах и на кладбищах люди выкладывают эти лампадки и зажигают свечи.

      Люди приходят на могилы своих близких, убирают их и молятся за души умерших. 1 ноября везде царит торжественное настроение, могилы усыпаны цветами, а к вечеру кладбища залиты мистическим светом маленьких огоньков из лампадок.

      Смотрите фото из группы в фейсбуке Lwowski Klub "Strefa Młodzieży":

      Заметим, что участие в действе на кладбищах часто принимают не только католики, но и представители других конфессий, и даже атеисты. Поэтому День всех святых приобретает общенародное значение.

      blog_ava
      Зеленского встретили возгласами "Позор" в Тернополе: видео
      1 ноября
      860
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Польши Новости Львова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      1 ноября , 22:00 Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      Максим Багрєєв 1528
      Почему руководство НАТО приезжало в Украину, и когда нам рассчитывать на полноправное членство
      1 ноября , 21:30 Почему руководство НАТО приезжало в Украину, и когда нам рассчитывать на полноправное членство
      Світлана Попова 306
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      1 ноября , 16:10 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      115
      Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
      1 ноября , 21:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
      179
      Как Хэллоуин перетворился в охоту на Трампа
      1 ноября , 21:00 Как Хэллоуин перетворился в охоту на Трампа
      Іван Яковина 125
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук