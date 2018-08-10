"Свет в конце тоннеля": чем команда из Украины удивит на Burning Man
Украинский проект Time To Say Goodbye в этом году будет представлен на известном фестивале независимого искусства Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Невада, США).
На Burning Man 2018 будет представлена арт-инсталляция художника Алексея Сая.
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Создатели экспозиции создадут 25-метровый туннель, сделанный из офисного потолка и ламп с ярким светом в конце тоннеля,
Этот свет символизирует путь к клинической смерти в офисе,
– объясняет автор.
Цель инсталляции – показать современное украинское искусство 70-тысячной публике, которая приезжает на Burning Man из всего мира.
Впервые экспозицию под названием "Time To Say Goodbye" показали в Художественном Арсенале еще в 2011 году.
Украина будет представлена на Burning Man 2018
Теперь украинская команда адаптирует ее для демонстрации в пустынных условиях и для реализации проекта проводит краудфандингову кампанию.
Установку адаптируют специально для показа на Burning Man 2018
Смотрите видео о проекте Time To Say Goodbye, который будет представлять Украину на Burning Man 2018:
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