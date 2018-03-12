Светлана Лобода будет рожать ребенка в США

Певица Светлана Лобода, которая на днях официально призналась в беременности, будет рожать в США. Имя отца будущего ребенка певица не разглашает.

Его не знают даже родные артистки. Об этом рассказал отец исполнительницы Сергей Васильевич. По его словам, любой выбор дочери он одобряет, хотя и не знает, кто отец ребенка, говорится в издании StarHit.

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По словам отца певицы, она пыталась скрыть беременность как можно дольше.

"Мы счастливы, и дочь давно хотела еще одного ребенка. Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю", — рассказал отец Лободы.

Также он добавил, что певица не собирается долго засиживаться в декрете и как можно быстрее вернется на сцену.

Также мужчина поделился, что Светлана будет рожать в одной из клиник Лос-Анджелеса, куда отправится уже совсем скоро. Светлана должна родить в мае. Стоит добавить, что в этой больнице в свое время на свет появились дети Мадонны, Виктории Бекхэм, Алсу.

Напомним, российские СМИ пишут, что, вероятно, отцом ребенка Лободы является 55-летний лидер немецкой группы Rammstein Тиль Линдеманн, однако никаких веских доказательств этой версии нет.